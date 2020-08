NIGÉRIA :: Les élèves du secondaires reprennent le chemin de l'école :: NIGERIA

Les écoles secondaires du Nigeria rouvrent leurs portes

Le gouvernement a annoncé une levée partielle de la suspension imposée dans la lutte contre la propagation du coronavirus

Après 5 mois d’interruption, les élèves du secondaire ont pu dès le 4 août reprendre le chemin de l’école; mais avec des règles sanitaires strictes à respecter, Covid-19 oblige.

A l'Access International Schools à Magboro, dans l'État d'Ogun, au sud-ouest du Nigeria, les élèves sont ravies de pouvoir reprendre le cours normal de leurs études mais regrettent ce délai lié à la crise sanitaire. Leurs examens auraient dû se dérouler en avril.

Pour le moment, il s'agit bien d'une levée partielle des restrictions comme l'a précisé le gouvernement. Ce sont uniquement les classes de sortie, en particulier les élèves qui se préparent à passer l'examen du Conseil des examens d'Afrique de l'Ouest (WAEC) qui sont autorisées à retourner à l'école.

Les épreuves du WAEC commenceront le 17 août, elles devraient se terminer à la mi-septembre.

Si les élèves retournent en classe, elles n'ont tout de même pas arrêtés d'apprendre, grâce à des cours donnés en ligne via diverses plateformes comme Whatsapp et Telegram, mais aussi grâce à la télévision et la radio.

Les étudiants auront deux semaines pour préparer les évaluations de fin d'études et devront porter des masques, respecter les directives de distanciation sociale et utiliser les distributeurs de désinfectant pour les mains et les fontaines à eau pour limiter les infections virales.