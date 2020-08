CAMEROUN :: Lutte contre la covid19:Nestlé fait un don d’une valeur de 10 millions Cfa à la commune de Douala IV :: CAMEROON

Dans le cadre de ses actions de lutte contre la pandémie du corona virus, pour préserver le bien etre des familles et des communautés, Nestlé Cameroun a offert un kit de prévention de la covid19 aux populations de Douala IV.

Nestlé a à cœur de contribuer à préserver la santé et le bien-être des familles et des communautés et a un rôle essentiel à jouer pendant la crise du COVID-19. C’est dans ce cadre qu’il a offert un kit de prévention de la COVID-19 d’une valeur de 10 Millions de FCFA à la commune de Douala IV. Le don a été réceptionné ce lundi, 03 Août 2020, par M. DAOUDA Issa, Sous-préfet de Douala 4eet du Dr. Edouard Herve MOBY MPAH, Maire de la commune de Douala 4e.

Le don était constitué d’un chèque d’une valeur de trois millions de FCFA, trois Atomiseurs, cent distributeurs de solution hydroalcoolique, six cent litres de solution hydroalcoolique, cinq mille masques chirurgicaux, des produits alimentaires.

De plus, Nestlé est pleinement conscient de sa responsabilité de fournir une bonne alimentation, en particulier aux personnes les plus vulnérables de la société. Aussi et pour Katia Touré, Directeur de l’Usine, et représentant de l’Administrateur Général de Nestlé Cameroun, «Mon vœu le plus cher, c’est que ce don puisse permettre au comité local de lutte contre la COVID-19 de redoubler d’efforts afin de continuer la sensibilisation active de nos populations au respect des mesures barrières.»

Il convient de rappeler que Nestlé Cameroun a offert des produits alimentaires à près de cinquante familles résidentes autour de l’usine de Bonabéri pour contribuer à leur alimentation saine en ces temps difficiles. Il a par ailleurs réaffirmé l’engagement de Nestlé Cameroun à assurer la disponibilité constante des produits alimentaires abordables et accessibles pour aider les familles à continuer à s’alimenter sainement pendant ces moments difficiles.

Bien plus, Nestlé a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses employés, de ses distributeurs et de tous les acteurs de sa chaîne de distribution. Ce qui va en droite ligne avec l’exigence du respect des mesures barrières prescrites par le gouvernement auxquelles Nestlé Cameroun attache une importance capitale. Fidèle à sa raison d’être qui est d’améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain, Nestlé continuera à travailler en étroite collaboration avec le Ministère dela santé, les autorités locales et l’ensemble des autres parties prenantes, pour la santé et le bien-être de tous.