Lutte contre la covid19 : Orange Cameroun reste proche des communautés :: CAMEROON

Quatre mois après l’hibernation due à la pandémie du corona virus, l’entreprise de téléphonie mobile fait sa rentrée commerciale. Avec comme bonus aux abonnés le double de la prestation pour une payée.

Rester proche du client

Il s’agit d’une rentrée dont le but essentiel est de maintenir orange Cameroun connecté à ses clients. Une proximité qui n’a pas été entamée par le confinement imposé par le corona virus. Bien au contraire, « orange Cameroun est toujours plus proches de se abonnés ». Au cours d’une rencontre avec la presse à son siège de Makepe Douala, Yves Kom, le Directeur commercial et marketing a rassuré : Il s’agit d’une campagne thématique pour rapprocher orange Cameroun des communautés.

Lutter contre la covid19

En cette période de crise sanitaire, l’entreprise de téléphonie mobile a entrepris plusieurs initiatives pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pandémie autant que pour faciliter l’accès à ses services par les abonnés. Notamment, un don de 180 millions au ministre de la santé publique, des transferts gratuits, le paiement des factures via orange money, l’accès facile à internet. A l’endroit de la communauté éducative, plusieurs actions menées : désinfection hebdomadaire des établissements secondaires, accompagnement dans la distanciation sociale des élèves, des points d’eau dans les établissements, Un contenu des vacanciers pour rester connectés. Dans le cadre du programme Orange clean School.

Doubler la prestation

Pour autant et au demeurant, orange Cameroun veut aller plus loin pour rester proche de ses abonnés. Il s’agit de leur offrir une meilleure qualité du service data pour un accès facile à internet et une meilleure couverture du réseau. Orange renouvèle ainsi son accompagnement avec l’accès plus facile à ses services. Avec des offres Best Deal : forfait, data dont la prestation sera désormais doublée pour le prix d’une. Le télétravail pour lequel le volume du forfait internet sera doublé. Les abonnés jeunes auront des facilités dans l’acquisition des équipements et des crédits d’appels. Pour rester connectés, ilsuffit de taper #111*0# pour avoir le « Best deal » d’avoir le double de la prestation au prix d’une prestation. Lien www.pulse.orange.com