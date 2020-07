CAMEROUN :: Les populations de Douala 4 eme disent « Massoma à Sango’ Ekombo Paul Biya » :: CAMEROON

Le sénateur Patience Eboumbou était dans les villages Djebale, Bodjongo, Bonamatoumbe, Sodiko, Bonendale I et II, Towo et Minkwele dans l’arrondissement de Douala 4eme. Pour la remise des dons du président Paul Biya à ces populations. Dans le cadre de la lutte contre la covid19.

Au total, six jours d’un périple, pour parcourir tus ces villages de sa circonscription électorale. Le sénateur était à la tète d’une caravane chargée de dons du président Paul Biya destinés aux populations dans le cadre de la lutte contre la pandémie du corona virus. Il y avait des masques, des gels hydro alcooliques, des sceaux robinets et des denrées alimentaires. Et surtout, il y en avait pour tous et chacun.

Au-delà d’une opération de charme ayant un zeste politique, il s’agit d’une action citoyenne appréciée à sa juste valeur par les populations. Il était important, à martelé Patience Eboumbou que le don du chef de l’Etat à tous les Camerounais parvienne aux populations de ces villages. Avec un air de satisfaction d’avoir accompli une mission sociale « nous sommes contents »

A Sodiko, c’est une population hétéroclite qui s’est donnée rendez vous à la chefferie. Représentant toutes les quatre aires géographiques du Cameroun : à Sodiko, nous sommes en plein dans le vivre ensemble de tous les veux de la politique sociale du chef de l’Etat. En langues Duala et Française, Le sénateur a rappelé les mesures gouvernementales contre la propagation du corona virus. Ensuite, elle a martelé il « se protéger pour protéger la communauté » Pour y parvenir, ne jamais se séparer de son masque, se laver les mains à tout instant.

A Bonendale, le message de « sango’ Ekombo » Paul Biya a été transmis aux populations à la salle de réunion de la chefferie. Sous forme didactique, dans une salle attentive. Le corona virus est une pandémie mondiale qui n’épargne personne. Que chacun porte son masque. Avant de le reporter il faut le laver et le repasser. Comme réponse aux conseils du sénateur, les jeunes de Bonendale ont promis « que ca ne vienne pas ici. Zéro cas de corona à Bonendale »

Au finish, de Djabale à Minkwele, en passant par les autres villages de l’arrondissement, ils ont dit à l’unisson « Massoma à Sango’ Ekombo Paul Biya » : Merci au chef de l’Etat Paul Biya.