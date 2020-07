CAMEROUN :: Quatre militaires du Bir meurent dans une noyade :: CAMEROON

Ils ont été emportés par un courant d’eau dans le Mayo-Moskota dans la nuit du 24 juillet 2020.

C’est aux environs de 19 h le vendredi 24 juillet qu’un véhicule du Bataillon d’intervention rapide (Bir), transportant six soldats de retour d’une opération à Dzamadzaf à la lisière de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, a été emporté par le courant d’eau. C’était pendant la traversée du radier reliant les villages Guipéré et Gol-Ndonoka, dans l’arrondissement de Moskota. Des six occupants du pick-up, deux soldats vont réussir à s’extirper des eaux en furie. Les quatre autres vont périr dans les eaux du Mayo-Moskota.

Informés, les villageois vont se mobiliser à la recherche des corps des quatre militaires du Bir. Les secours vont retrouver les corps sans vie de deux soldats aux environs de 22 h cette nuit du vendredi 24 juillet 2020 au niveau du village Kaliari. Le lendemain aux environs de 7 h, les deux autres corps seront repêchés des eaux dans la localité de Tchekodé. Les victimes sont les soldats Njamou Kaneyong, Nguimago Honoré, Nzalong Nguetté et Nietcho Bernard. Le véhicule et les armes des soldats du Bir victimes des eaux du Mayo-Moskota ont été retrouvés. Une seule arme manque pour l’instant.

Joint au téléphone par le Jour, le commandant du 1er Bir de l’Extrême-Nord a confirmé l’information. « C’est toujours difficile de perdre des hommes. Le Bir c’est une famille et nous partageons la douleur des familles de nos frères d’armes » a-t-il déclaré. Les deux rescapés de ce drame ont été pris en charge par le service médical du Bir. Les soldats Aboubakar Siddik et Taîwé Emmanuel sont bien portants, mais touchés par la disparition de leurs camarades. Les corps sans vie des quatre militaires ont été déposés à la morgue de l’hôpital régional de Maroua.