DR PHANUEL HABIMANA, REPRESENTANT DE L’OMS AU CAMEROUN « Tous unis contre la covid 19 » :: CAMEROON

L’OMS et ses partenaires aux cotés du Cameroun.

Depuis janvier 2020, le Bureau de la Représentation de l’OMS au Cameroun multiplie les efforts aux côtés du pays et les autres partenaires de la santé, pour la préparation et la réponse à une éventuelle importation du nouveau coronavirus (SARS-COV2). À la suite de la confirmation du premier cas positif du Covid-19 au Cameroun, le 6 mars 2020, le Bureau de la Représentation de l’OMS au Cameroun n’a ménagé aucun effort au côté du Gouvernement Camerounais et des autres partenaires en vue d’interrompre la chaine de transmission du coronavirus et renforcer la prise en charge des cas confirmés.

Au niveau stratégique, l’OMS au Cameroun apporte un soutien continu au Ministère de la Santé Publique et aux parties prenantes, à travers des conseils et des orientations, la participation aux différentes réunions de coordination au niveau central et le partage des principales informations en temps opportun avec les parties prenantes.

Pour optimiser les ressources humaines en vue du soutien à la mise en oeuvre des actions ciblées, la riposte à la pandémie et le contrôle de la crise, l’Organisation mondiale de la Santé au Cameroun a mobilisé l’ensemble de son staff et consultants (169 personnes) pour la réponse à l’épidémie et déployé 39 experts Covid-19 dont 4 internationaux et 35 nationaux (24 épidémiologistes, 4 experts en prévention et contrôle des infections, 1 Expert en prise en charge des cas, 1 expert en géolocalisation, 1 pharmacien, 2 Experts en communication et 2 gestionnaires des données).

Les autres niveaux de l'Organisation, à savoir l'OMS/HQ et l'OMS/AFRO, apportent un appui technique et financier constant. Ainsi, de nombreuses Directives, Normes, recommandations et Standards, tous Clusters confondus, ont été transmis pour des orientations techniques à la lutte contre la pandémie à Covid-19. Dans l’optique de répondre aux besoins en équipement, pour un déploiement aisé des équipes, la prise en charge des cas et les interventions rapides sur le terrain (investigation des cas, prélèvement des cas suspects de Covid-19 , désinfection des domiciles des cas confirmés …), l’Organisation mondiale de la Santé a fait un important don de 10.8 tonnes de matériel et équipement (masques, concentrateurs d'oxygène, écouvillons, désinfectants, gants, thermo flashes…) au Ministère de la Santé Publique, au Ministère de la Justice et au Dispensaire des Nations Unies.

Pour documenter toutes ces actions menées par le pays avec l’appui de l’OMS, il est mis en place un bulletin d’information spécial « Covid-19 Infos » qui récapitule les activités menées par l’OMS avec l’appui des autres partenaires, pour l’arrêt du Covid-19 au Cameroun. C’est un document qui rapporte les activités menées par l’OMS au cours de la période allant du 6 mars au 6 juillet 2020. Le bulletin est réparti en rubriques liées aux 8 différents piliers de la riposte au Covid-19. Le Bureau de la Représentation de l’OMS au Cameroun, avec les autres partenaires à la santé renouvelle son engagement à poursuivre son appui technique et financier au Gouvernement Camerounais jusqu’à l’interruption définitive de la propagation de la pandémie au Covid-19.

L’OMS remercie les partenaires qui lui ont permis d’accroitre ses capacités en vue de mieux appuyer le Gouvernement Camerounais dans sa bataille contre la Covid-19. Ces remerciements s’adressent en particulier à la Délégation de l’Union Européenne/Protection Civile et Operations d'aide Humanitaire Européennes (ECHO), l’Allemagne, la Chine et la King Baudouin Foundation United States.