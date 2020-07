CAMEROUN :: Une jeune femme tuée par balle à Kribi :: CAMEROON

Franck Derlin Eyono Ebanga, administrateur civil, a été interpellé samedi, après la mort de sa compagne, Lydienne Solange Taba à son domicile.

Depuis samedi, 25 juillet dernier, Kribi est dans l’émoi. Le drame qui vient de se produire dans la cité balnéaire est difficile à expliquer. Par vagues, les populations courent vers la morgue de l’hôpital de district de la ville. Sur un brancard, le corps enveloppé de Lydienne Solange Taba attend l’arrivée du procureur de la République pour les procédures d’usage.

Crime passionnel ou accident, la cause officielle du coup de feu de Franck Derlin Eyono Ebanga, sous-préfet de Lokoundjé, reste encore inconnue. Selon la cousine de la défunte, Lydienne Solange Taba entretenait une relation sentimentale avec Franck Derlin Eyono Ebanga depuis quelques mois. Etudiante à l’Université de Douala, la jeune fille venait passer les week-ends à Kribi. Lydienne Taba est donc arrivée dans la cité balnéaire dans la soirée du 24 juillet 2020.

Un tour chez sa cousine, le temps d’attendre l’arrivée de son ami parti à Fifinda son nouveau lieu de travail. Un vigile voisin du jeune sous-préfet au quartier administratif témoigne que les deux jeunes gens ont regagné la maison vers 23h (vendredi). Et c’est aux environs de 9h, le samedi 25 juillet 2020, que le drame se produit. Et au moment de ce coup fatal, la maison n’a que ses deux occupants qui y ont passé la nuit. La compagnie de gendarmerie de Kribi qui a interpellé le mis en cause a ouvert une enquête.

Franck Derlin Eyono Ebanga, administrateur civil, âgé de 30 ans, récemment nommé sous-préfet de Lokoundjé et installé dans ses nouvelles fonctions à Fifinda le 11 juillet 2020, a été premier adjoint préfectoral à Kribi d’octobre 2017 à juin 2020.

« On ne sait vraiment pas ce qui s’est passé dans la maison », déclare un voisin qui affirme avoir suivi un coup de feu. Un des amis du « couple » fait aussi savoir que les deux jeunes gens ne présentaient pas les signes de colère la veille. Lydienne Solange Taba, née le 12 septembre 1997, étudiante, était originaire d’Elogbatindi, un des villages de l’arrondissement de Lokoundjé.