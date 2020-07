Depuis samedi, des images rapprochées circulant sur les réseaux sociaux, mettent en scène, un gendarme camerounais présenté comme gendarme en journée, et combattant sécessionniste de nuit.

Une odieuse tentative de salir l'image de Gendarmerie camerounaise, selon le capitaine de frégate Cyrille Serge Atonfack Guemo le directeur de la Division de la Communication au ministère camerounais de la Défense.



" La gendarmerie nationale dément formellement ces allégations grotesques, dénuées de tout fondement ", fait savoir le porte-parole de l'Armée camerounaise. Et de poursuivre que " La photographie dont il est question, date de 2015. Elle a été réalisée à Libongo, région de l'Est, de retour d'une opération de battue engagée contre des braconniers qui décimaient les éléphants dans la réserve de Lobeke".



Plus loin,l'officier supérieur de l'Armée camerounaise précise qui' " agrandie, la photographie en question laisse clairement apparaître un véhicule de service à l'arrière de nos valeureux pandores".

Et de conclure que " le ministère de la Défense condamne fermement ce montage photographique éhonté qui participe certainement d'une machination ourdie par des esprits vicieux et mal intentionnés, contempteurs de la République le jour, complices de terroristes la nuit".