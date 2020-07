CAMEROUN :: Lutte contre la Covid-19 : La Fondation Orange au secours des populations de Douala 5eme. :: CAMEROON

La mobilisation de la société de téléphonie mobile Orange Cameroun dans la lutte contre la propagation du corona virus se poursuit. La fondation s’est déployée dans l’arrondissement de Douala 5eme. Un important don de matériels a été remis au Maire.

Objectif : barrer la voie à la propagation du Covid-19. En accentuant les mesures gouvernementales de riposte à la pandémie du corona virus. Le staff de l’entreprise de téléphonie mobile a rassuré « La Fondation Orange, à travers ce geste, entend amplifier sa contribution par ces actions de proximité et de sensibilisation des populations riveraines conformément au plan #OrangeCaresAboutYou implémenté par l’entreprise et au sein duquel sont concentrées l’ensemble des initiatives entrant dans la lutte contre la propagation du virus qui impacte fortement (négativement) l’économie et même les rapports humains dont l’entreprise se veut chantre » Elle qui commercialise des offres, produits et services pour rapprocher davantage les gens.

C’est dans cette optique que des kits de protection ont été remis au représentant de la commune d’arrondissement, M. Richard Feungwang qui présidait la cérémonie de ce lundi 20 juillet 2020, au profit des habitants de cette commune. La dotation de la Fondation Orange était constituée d’une cinquantaine de seaux-robinets, autant de cartons de savons et plus 3000 masques de protection lavables. Pour Mme Elizabeth Ehabe, SG de la Fondation Orange, « le soutien aux Mairies est un des axes privilégiés de notre plan de riposte du fait de la proximité de ces dernières avec les populations. Ce sont des lieux de grande fréquentations où il est important de respecter les mesures barrières » elle qui commercialise des offres, produits et services pour rapprocher davantage les gens »

Au demeurant, La mairie d’arrondissement de Douala 5 (Bonamoussadi) a servi de cadre pour cet important événement est chargée de symbole. On ne pouvait pas attendre mieux, car c’est dans cet arrondissement que se dresse, majestueux, le siège technique futuriste d’Orange Cameroun au lieudit Makèpè. Seulement, la caravane d’action citoyenne contre la covid19 se poursuit. Apres cette cérémonie, la Fondation Orange s’est immédiatement ébranlée vers Yaoundé où de nouvelles actions d’envergure sont annoncées de concert avec le Ministère de la Santé Publique.