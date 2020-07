ALLEMAGNE :: REMY PAGNY: UN TOURNOI EN PLEINE PANDÉMIE EST UNE SITUATION DÉCHIRANTE... :: GERMANY

Rémy PAGNY responsable du tournoi FIFVE(Fédération Internationale de Football des Vétérans d'Europe), à Cologne(Allemagne) avec l'ensemble des vétérans apprécie la détermination du président Fred Siéwé et son équipe quand à leur capacité organisationnelle du tournoi FIFVE en cette période de pandémie du COVID 19 et leur amour pour le ballon rond.

Une grande première, un tournoi en pleine pandémie, comment vous en tant que responsable sportif vivez cette situation ?

Oui! Comme vous le dites si bien, un tournoi en pleine pandémie. Personellement, c'est une situation déchirante, car une réelle émotion de retrouver la famille sportive á travers ce tournoi mais aussi une prudence à afficher suite à cette pandémie.



Comment appréciez vous le moral de vos coéquipiers ? à quelques jours de l'événement.

L'équipe de cologne vit actuellement dans une belle ambiance et un esprit positif. Malgrès tout, le Tournoi sera acceuilli avec beaucoup de bonheur.



Concernant le tournoi, quelles sont les mesures prises pour vous éloigner de la pandémie ?

En Allemagne et en particulier à cologne, nous avons eu la chance que la pandémie a été bien géré par les autorités en service. Il faut noter que l'allemagne est jusqu'aujourd'hui une référence dans le monde grâce aux moyens mis en oeuvre pour métriser l'évolution de la pandémie.(Peu de cas d'infections et de décès) . La stratégie mis en application afin de limiter voir métriser les risques d'infections était si éfficace tel que la reprise du championnat de football chez les professionels et progressivement, des séances d'entrainement chez les amateurs, tout ceci sous un respect stricte des mesures d'accompagnement a été effective. En plus d'une équipe sanitaire présente au stade ce jour, ces methodes seront naturellement appliquées lors du prochain tournoi de la FIFVE dans notre ville.



Quelles sont les mesures que vous avez effectué pour encourager le public à venir sur place, voir soutenir si cette présence s'avère nécessaire.

Actuellement,un maximum 100 personnes sont permis d'assister à ce genre d'évènement. Nous prevoyons naturellement atteindre ce nombre ce jour là.

Pour rassurer ce public, nous avons établi ces règles à respecter par tous:

- remplir un formulaire avec les informations personnelles,

- un respect stricte de port de masque,

- désinfection des mains à l'entrée du stade,

- utilisation d'une entrée et d'une sortie au stade,

- respect des distances ( 1,5m) entre les personnes ou groupes.

Ceci permettra de limiter les risques de contamination ou de reagir très rapidement en cas d'infection.



Réaliser ce tournoi cette année était il vraiment nécessaire pour vous?

Cette question m'est difficile á répondre, mais il existe des pour et des contre.

Si nous rentrons quelques mois en arrière, nous nous rendons compte des dégats qu'a causé cette pandémie. Beaucoup de morts, des malades, l'arrêt de toutes les activités sportives dans le monde, l'économie en chute libre etc……

Une situation qui a neutralisé toute la planète et nous étions sans solutions concrètes. Conséquence: l'annulation du tournoi FIFVE 2020 á Berlin.

Quelques mois plus tard, la situation c'est améliorée et la FiFVE a certe modifiée la methode, mais organise tout de même un tournoi sous une autre forme. C'est un peu fou mais ca demande beaucoup de courage. Je pense que c'était necessaire, vu que les championnats ont repris, certes sous contrôle mais, ca marche. Nous sommes des amoureux du ballon rond et tant qu'il y a une occasion et que les responsables des différentes fédérations sportives en europe soutiennent, alors on s'y met.



Au quotidien, en tant que amoureux du ballon rond, comment s'est passé la pratique du sport en pleine pandémie ?

Franchement, c'était difficile les premières semaines. Personellement, je m'étais établis des séances en semaine à domicile et dans la forêt.

Avec le groupe des vétérans de cologne, nous avons crée pendant cette période des séances en ligne. Celà nous permettait non seulement de garder le contact, mais surtout notre forme physique.



Enfin croyez vous à une reprise normal des activités sportives dans un avenir proche?

Une reprise normal des activités sportives n'est pas à envisager pour bientôt. Cette pandémie a marqué nos esprit et nous n'avons même pas encore pansé nos blessures. je pense que celà viendra progessivement



A l'heure actuelle, est ce que tout est fin prêt au niveau de votre pôle pour en faire un évènement remarquable ?

Nous avons l'honneur de recevoir des équipes de notre régions (Bochum, Düsseldorf et Dortmund). Nous disposons d'un complexe sportif de bonne qualité pour l'occasion et travaillons en permanence avec le bureau de la FIFVE pour la réussite de ce tournoi. Jusqu'au 8 août prochain, notre équipe aura livré 4 matchs amicaux.

Les responsables de Bochum et Dortmund sont très séreins et Düsseldorf sera certainement prèt le 8 août prochain.



Auriez vous un mot a l'endroit des responsables pour le bon fonctionnement du Tournoi?

Je dirai aux responsables de ce tournoi que je compte moi même faire afin que nous aillons un weekend footbalistique agréable, remplis d'émotions et de retrouvailles:

- Préparer au préalable son groupe a un respect stricte des conditions mis en place pour contrer la pandémie,

- Privilégier le plaisir et profiter de l'occasion .



votre mot de fin.

Je tire mon chapeau à la FIFVE et particulièrement son président Fred Siewe, qui a fait acte d'initiative et d'audace en démontrant une fois de plus que lui et son équipe sont des passionnés du ballon rond. La réalisation de se tournoi dans 5 villes europeennes s'annonce comme une grande première , avec une retransmition multiplex á travers les reseaux sociaux et chaines de television. Cette détermination à voir plus loin , à s'adapter, à creer, montre la flexibilté avec laquelle la FIFVE se définis et j'espère que ses projets seront toujours aussi attractifs.



Remy Pagny Kamgain

Responsable Veterans de Cologne