CAMEROUN :: La mairie de Soa cambriolée :: CAMEROON

C’est dans la nuit de samedi à dimanche dernier que des inconnus ont vandalisé les locaux de la municipalité.

Le bâtiment qui sert encore la commune d’arrondissement de Soa a été cambriolé le weekend dernier. Les individus, qui jusqu’à présent restent non identifiés, ont vandalisé les bureaux du comptable matière et du receveur municipal. Du fait de la sensibilité que requiert le travail fait par chacun de ces responsables en matière de finances au sein de cette municipalité, leurs bureaux ont chacun une porte en bois et une porte métallique. Malheureusement, au cours du raid de ces malfaiteurs, aucune de ces portes ne leur aura résisté. La commune de Soa vient de faire pousser de terre un nouveau bâtiment qui n’a pas encore été inauguré.

Il y a donc un gardien pour le bâtiment flambant neuf et un gardien pour l’ancienne bâtisse. Selon une source, le gardien de l’ancien bâtiment constate le forfait autour de 05h10min alors qu’il dormait dans la salle des actes de la commune. Il dit n’avoir rien entendu pendant son sommeil. Le jeune homme serait allé après constat de l’infraction appeler son collègue veilleur de nuit pour lui montrer les dégâts de l’incident et ce, à deux reprises. Une situation qui laisse pantois tout individu dont l’histoire aurait effleuré l’oreille.

Depuis dimanche dernier, le malheureux serait actuellement entre les mains de la gendarmerie qui a aussitôt ouvert une enquête. Outre les portes qui ont été détruites, les serrures arrachées, le coffre-fort qui est dans le bureau du receveur municipal a été cassé. Les malfrats étaient sans aucun doute en quête d’argent. Jusqu’à présent il est difficile de savoir si l’argent a été emporté.

Depuis hier matin, l’heure est au changement des serrures et de la porte la plus endommagée. Il faut dire que ce n’est pas la première fois qu’un cas du genre arrive au jeune homme aujourd’hui en garde à vue pour besoins d’enquête. Quelques jours avant le double scrutin de février dernier, alors qu’il était toujours en service, un cambriolage a été effectué. Une enquête a été ouverte à la brigade de gendarmerie et au commissariat de sécurité publique de Soa.