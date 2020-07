BELGIQUE :: SIMPLICE GERARD AOUDOU: LE MENTAL DE TOUS MES COÉQUIPIERS EST AU BEAU FIXE :: BELGIUM

Simplice Gérard Kamga encore appelé Simplice Aoudou dans le milieu du sport en Belgique est le président du 3-0 BelgoCam.

Alors que le tournoi de la FIFVE arrive à grand pas, cet amoureux du ballon rond décyppte à travers cet entretien ses peurs, ses attentes à quelques heures du plus grand tournoi des vétérans d'Europe.

Une grande première, un tournoi en pleine pandémie, comment vous, en tant que responsable sportif vivez cette situation ?

C'est une grande première comme l'indique le début de l'intitulé de la première question; le directoire de la Fifve par la voix de son président, a eu la sagesse de proposer cette année, nonobstant l'annulation du grand tournoi Fifve de Berlin, un mini tournoi décentralisé/délocalisé/étatisé en 5 pôles avec une retransmission en multiplex.

En ce qui concerne la pandémie, les mesures à observer sont des défis, des challenges quotidiens, que j'essaie tant bien que mal à surmonter avec mon groupe et tout en ayant une pensée pour ceux qui de près ou de loin ont perdu un des leurs.

Ainsi va la vie, vivons seulement !

Comment appréciez-vous le moral de vos coéquipiers à quelques jours de l'événement ?

J'ose croire que le mental de tous mes coéquipiers est au beau fixe grâce à la reprise des entraînements hebdomadaires du dimanche et grâce aussi aux petits travaux d'implication de chaque équipier, et à l'engouement que suscite à chaque fois cet événement sportif et récréatif ; malgré la survenance du Covid-19.

Concernant le tournoi, quelles sont les mesures prises pour éloigner la pandémie des esprits ?

Nous (3 - 0 de Bruxelles), mettons un recueil/charte de règles à observer en matière de distanciation sociale et d'hygiène (robinet d'eau, solutions hydroalcooliques), recenser tout les acteurs dudit événement (joueurs et spectateurs), afin de pouvoir bénéficier d'une traçabilité aisée au cas où ...

Tout compte fait, la priorité ici sera de prévenir tout risque de contamination au sein du complexe sportif affreté pour la circonstance.

Quelles sont les mesures que vous avez effectuées pour encourager le public à venir sur place vous soutenir si cette présence s'avère nécessaire ?

Comme nous le disons, la réponse du point 3 constitue en grande partie l'élément incitatif/cardinal (Covid-19 oblige) à encourager les amateurs de football dans un premier temps, à y venir et dans un second temps les familles (pouvant êtres constituées d'enfants pour cette petite fête sportive et récréative).

Réaliser ce tournoi cette année était-il vraiment nécessaire pour vous ?

Par l'affirmative, il était peut-être nécessaire dans la mesure où il fallait laisser en éveil dans la conscience collective l'esprit Fifve qui est désormais une coutume diasporique sportive et récréative .

Au demeurant, allons-nous arrêter de vivre ?

Au quotidien, en tant qu'amoureux du ballon rond, comment s'est passé la pratique du sport en pleine pandémie ?

Pendant cette période critique (confinement), il n'y a pas eu de pratique de sports en général et de football en particulier. Toutes les décisions prises par les autorités compétentes Belges prohibaient de telles pratiques, sous peine de contraventions.

La seule pratique de sport tolérée était le jogging/running à maximum deux (2) km du domicile.

Enfin, croyez-vous à une reprise normale des activités sportives dans un avenir proche ?

Les craintes et les stigmatisations feront beaucoup de torts pour une reprise normale dans un avenir proche, peut-être à moyen terme, lesdites activités recouvront leur rythme de croisière.

A l'heure actuelle, est-ce que tout est fin prêt au niveau de votre pôle pour en faire un événement remarquable ?

A cette interrogation, je répondrai tout simplement que le travail organisationnel qui est à notre charge cette année pour ce mini tournoi avance à une vitesse respectable malgré le rebond des contaminations. Wait and see !

Auriez-vous un mot à l'endroit des responsables pour le bon fonctionnement du tournoi ?

Au vu de la situation sanitaire qui prévaut actuellement, le président Fred Siewé et son directoire ont eu la maturité/bon sens de délocaliser/régionaliser/étatiser ce rendez-vous annuel en plusieurs mini-tournois.

J'ose espérer qu'ils resteront assez responsables, professionnels et humbles pour la réorganisation, l'édification et la continuité de cette future "grande maison" qu'est la Fifve.

Et si d'aventure, j'ai des conseils de quelque ordre que ce soit, relatif à l'esprit Fifve, je reviendrai vers vous très humblement.

Votre mot de fin.

Merci à la Fifve

Merci à toutes les associations participantes

Un merci particulier à l'ASBL "3-0 de Bruxelles "