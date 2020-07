CAMEROUN :: BAC dans le NOSO: l'armée et la police au secours :: CAMEROON

119 462 candidats sont face aux épreuves du baccalauréat général depuis ce lundi.

Le baccalauréat se déroule dans 308 sous-centres et 5472 salles d'examen avec 24 candidats par salle. Les épreuves écrites et facultatives débutent demain mardi 21 juillet et se clôtureront le 24 juillet.

L’Office du baccalauréat du Cameroun (Obc), indique que l’examen commence par l’Oral communication pour la série A bilingue.

Le port du masque et le respect de la distanciation sociale sont d'application en raison de la sicuation sanitaire liée au Covid-19.

19 220 candidats autres candidats affront les épreuves du baccalauréat industriel et du Brevet de technicien industriel dans 102 sous-centres d’examen ont été mobilisés.

L'Etat camerounais a déployé les forces de défense et de sécurité à travers les 126 centres d'examens dans le nord-ouest. Les militaires et policiers accompagneront les élèves et le personnel enseignant des régions du NOSO en proie à une crise sécuritaire.

L’examen s’achève le 31 juillet prochain par les épreuves pratiques des séries E et TI. Les résultats seront probablement disponibles en septembre prochain.

Quelques chiffres

Région du Centre: 38 951 candidats

Extrême-Nord : 12 393 candidats

Sud-Ouest : 302 candidats affrontent les épreuves du GCE Advanced Level, équivalent du baccalauréat dans le sous-système anglophone

Nord-Ouest : 106 candidats affrontent les épreuves du GCE Advanced Level, équivalent du baccalauréat dans le sous-système anglophone

308 sous-centres et 5472 salles d'examen avec 24 candidats par salle dans tout le Cameroun