CAMEROUN :: Un camion écrase 02 personnes à moto près du pont de la Benoué :: CAMEROON

Région du Nord Cameroun. Ce vendredi 17 juillet 2020. Ça se passe peu avant 06 heures du matin, à l'aube.

Horreur. Bain de sang sur la route Garoua - Bocklé, à environ 300 mètres du pont du fleuve Benoué. Un camion semi-remorque écrase deux occupants d'une moto. Selon des sources locales, il s'agit du conducteur et d'une dame d'une quarantaine d'années. Le camion parti de Garoua vers Bocklé, percute violemment la moto envoyant ses deux occupants à la mort, sans crier gare. La moto allait dans le sens inverse. Bilan: deux morts sur-le-champ: les deux malheureux occupants de la moto.

Arrivés sur les lieux, les sapeurs pompiers découvrent l'horreur : les deux occupants de la moto sont morts, quasiment dépecés et réduits en pâte humaine. La chaussée baigne dans une mare de sang. Les soldats formés au secours n'ont plus de choix: ils nettoient la chaussée, et emballent les deux corps des occupants de la moto.

Triste histoire, triste fin de vie! Attention, conduisez prudemment, chauffeurs de gros porteurs, chauffeurs de grosses cylindrées, conducteurs de moto, de taxi. Attention ! Roulez à vitesse modérée. Cela, à défaut d'éviter absolument les accidents, en limite plutôt les dégâts et les conséquences.

NB: Image simplement illustrative