CAMEROUN :: Douala: Les Centres d'isolement des patients atteints de Covid19 sont opérationnels :: CAMEROON

Alim Hayatou le secrétaire d'État à la santé a inauguré celui de l'hôpital laquintinie et a réceptionné ceux du stade Mbappe Leppe et de Mbanga Bakoko ce jeudi 16 juillet au cours de son passage dans la capitale économique.

Le nombre de cas de Covid19 au Cameroun a connu une certaine croissance ces derniers jours.

Soucieux d'une prise en charge optimale des patients atteints de cette maladie, l'état du Cameroun via le ministère de la santé qui avait lancé l'aménagement des centres d'isolement des patients atteints de Covid19 a jugé opportun de s'assurer de la fonctionnalité de ceux-ci afin d'éviter d'éventuels débordement de dernière minute.

C'est pour veiller à celà qu'Alim Hayatou ,le secrétaire d'État à la santé chargé des épidémies et des pandémie a effectué une visite de travail dans la journée du jeudi 16 juillet 2020 dans la ville Douala jugée comme étant l'épicentre de cette pandémie au Cameroun.

Durant cette visite de travail, il a procédé à l'inauguration du centre flambant neuf d'isolement et de prise en charge des patients atteints de Covid19 de l'Hôpital Laquintinie. Avec une capacité de 21 lits d'isolement plus quatre lits pour soin intensif le bâtiment qui est inauguré ce jour est selon les responsables de l'entreprise en charge des travaux entièrement équipé pour répondre aux normes de traitement de la Covid19 avec une centrale à gaz pour les gaz médicaux et une alimentation autonome en énergie le tout logé dans un bâtiment d'une superficie de 1000m².

Après l'hôpital laquintinie, la délégation amenée par Alim Haystou s'est rendue au stade Mbappe leppe pour réceptionner un autre centre de prise en charge des patients atteints de Covid19. Ici tout est fin prêt et on attend plus que les malades. Des box individuels d'isolement avec extracteurs d'oxygène pour les cas de réanimation sont déjà operatipnels. Une capacité totale de 180 lits et plus de 30 lits d'hospitalisation sous oxygène pour les cas sérieux sont disponibles.

L'autre étape et pas la moins importante de cette tournée du secrétaire d'État à la santé était le centre situé à l'intérieur des logements sociaux de Mbanga Bakoko. Ce centre quant à lui est déjà fonctionnel. 350 lits logés dans sept bâtiments reçoivent les malades et un autre bâtiment dit administratif est occupé par le personnel et leur Sert aussi de logement. La particularité ici est que les malades atteints d'autres maladies que la Covid19 dont aussi pris en charge.

Depuis le 1er juin 2020 date de sa mise en service, le centre de prise en charge de Mbanga Bakoko a reçu 88 malades parmi lesquels 85 sont sortis guéris.

Alim Hayatou va terminer sa tournée doualaise a l'hôpital gynéco obstétrique de Yassa qui lui aussi reçoit les patients atteints de Covid19 mais dans l'ensemble, c'est un sentiment de satisfaction qui anime le secrétaire d'État à la santé au moment où il quitte la capitale économique car rassuré du fait que la ville porte d'entrée du Cameroun est parée à toute éventualité en rapport avec la Covid19.