CAMEROUN :: Retrouvé mort dans un puits à Edéa :: CAMEROON

Le corps sans vie de J. Bikok, 23 ans, a été retrouvé le lundi 13 juillet dans un puits au quartier Ekitè, à Edéa, non loin de l’ancien péage. Un corps sans vie mais surtout, en état de putréfaction avancée. Le jeune homme était porté disparu depuis quatre jours au moment de la découverte de sa dépouille. Sa mère, en tout cas, a confié l’avoir vu pour la dernière fois le jeudi 9 juillet dernier.

Selon les premiers témoignages obtenus par CT, le jeune homme, qui était élève au lycée d’Ekitè, a été assassiné, puis son corps jeté dans le puits par un ou plusieurs inconnus. Alertées, quelques autorités de la ville, dont le maire, Dr Albert Emmanuel Nlend, et le sous-préfet d’Edéa II, Emile Achille Mpande, sont descendues sur les lieux pour s’enquérir de la situation. Sous les yeux de la famille inconsolable, les sapeurs pompiers de l’entreprise Alucam ont retiré la dépouille déjà blanchie du défunt Bikok du puits.

Une enquête a été ouverte et une autopsie engagée, pour avoir les causes précises du décès. Aux dernières nouvelles, la famille de ce jeune homme est rentrée en possession du corps pour inhumation. Ce fait divers macabre en a choqué plus d’un au quartier Ekitè, réputé plutôt tranquille dans la « ville lumière ».

Mais l’autorité administrative s’est voulue rassurante, promettant que tout sera mis en œuvre pour élucider ce drame .