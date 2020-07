BELGIQUE :: GRANDE MANIFESTATION DE LA DIASPORA CAMEROUNAISE A BRUXELLES LE 17 JUILLET 2020 :: BELGIUM

A l'invitation des associations combattantes et patriotiques du Royaume de Belgique, la diaspora camerounaise se mobilise ce vendredi 17 juillet 2020 dès 13 heures à l'entrée de la Place du cinquantenaire, côté métro Mérode à Bruxelles, afin de réclamer la fin de la guerre dans le NOSO (Nord-ouest et Sud-ouest du Cameroun),exiger la libération de toutes les personnes détenues dans le cadre de la crise anglophone, la réforme consensuelle du code et système électoral, la libération de tous les prisonniers politiques et aussi dire Non au gré à gré en préparation au sommet de l'Etat du Cameroun.

La diaspora combattante, profitera de la présence des chefs d'Etats de l'Union Européenne à Bruxelles, pour dénoncer également l’ingérence et la complicité à ciel ouvert de la France par l’intermédiaire de son Ambassadeur Christophe Guilhou au soutien du projet funeste de gré à gré à la présidence de la république du Cameroun

La diaspora camerounaise combattante voudrait aussi par cette grande manifestation dire à ceux qui jusqu'ici n'ont pas accordé un regard sur la situation critique du Cameroun, que ce pays est assis sur un volcan non éteint dont les activités sismiques risqueront de tout balayer sur son passage si rien n'est fait pour sanctionner le pouvoir illégitime de Monsieur Biya au Cameroun qui s'est autoproclamé le 7 octobre 2018 souverain inamovible du Cameroun.

Rendez-vous le vendredi 17 juillet 2020 dès 13 heures à l'entrée de la Place du cinquantenaire, côté métro Mérode à Bruxelles

Contact des organisateurs: 0496 27 69 16 ou 0465 90 64 31 ou 0485 39 58 85