CAMEROUN :: Le 12 juillet 1884 - Les Sawa bâtissent le Kamerun :: CAMEROON

Chers frères et soeurs Sawa. Eh oui ! Il y a 136 ans, c'était un 12 juillet 1884, sur les berges de ce fleuve mythique Wouri ("munja mwa Woli" ), les rois Douala , nos pères fondateurs ont jeté les bases d'un territoire nouveau qui allait devenir le Kamerun , cette "Afrique en Miniature ". Chers frères et soeurs Sawa, n''oublions pas que nous avons été à l'origine de tout et l'avenir se fera avec nous.

Nous devons être plus offensifs, plus pragmatiques et surtout n'afficher aucune frilosité et devons rester compétitifs dans ce nouveau triangle national qui est le Cameroun. Aujourd'hui, de nouveaux horizons politiques se dessinent à nous, la décentralisation est en marche. Ne restons pas à la traîne. Toutes les autres communautés qui composent celle belle mosaïque qu'est le Cameroun sont en ordre de marche. Soyons animés d'une volonté commune de rassemblement et d'éveil de toutes nos forces vives sur l'étendue entière de notre terroir sawa qui s'étend de Campo à Manfé.

Nous avons été les pionniers et l'avenir du Cameroun se fera avec nous et par notre grande capacité et notre volonté à peser sur les sphères de décision. Impliquons-nous activement dans la vie politique de notre pays. Ensemble et déterminés, nous gagnerons. L'avenir est en nous et la victoire est en nous!!! Esimo Esimo Esimo.

