CAMEROUN :: La jeune start-up de e-commerce WISSBUY réalise un saut en longueur. :: CAMEROON

Lancé depuis maintenant quelques mois,le site de e-commerce Wissbuy affiche un bilan semestriel plutôt encourageant. Plus de 30.000 visiteurs mensuels et des milliers d'articles vendus. Pour porter cette performance à un autre palier,le top management de la market Place la plus quotée de l'heure a jeté son dévolu sur Paul Binam,un as de la vente et du marketing bien connu des praticiens.

Pour Cyrille Monkam, promoteur de la plateforme ,<< _Paul Binam, c'est la bonne personne au bon endroit_>> . Et c'est peu de le dire pour ce fin connaisseur qui cumule pas moins de 10 ans d'expérience dans son domaine.

Titulaire d'un diplôme en commerce international,Paul Binam a exercé chez la grande multinationale de télécommunication MTN en qualité de senior sale manager entre 2012 et 2014. Dans le domaine du e-commerce,il fait ses débuts avec la naissance de la venture Kaymu qui deviendra Jumia quelques temps plus tard. À l'époque,Paul Binam est le Key Account Manager auprès de Pauline Guyenne et Michaël Mouity ,deux Business développer qui en assure la gestion. Il va ainsi y prêter son know-how entre 2014 et 2015.

En 2016,il est responsable commercial chez Senzy Travel. Dans cette entreprise,il se fait remarquer par sa rectitude et sa productivité, car,le jusqu'au-boutiste atteint toujours ses objectifs mensuels. Parallèlement, l'homme multitâche apporte son expertise en tant que Business développer pour Dolleat,une entreprise de e-commerce allemande.

Assoiffé de défi, Paul prend de nouveau la route pour de nouvelles aventures. Et c'est'chez Chill Out qu'il va déposer ses valises en 2017 en tant que directeur général. Deux ans plus tard, après avoir fait ses preuves dans ce fastfood où son management est salué et adulé ,le destin va le conduire sur un autre sentier: Wissbuy.

Une nouvelle mission.

La rencontre de Paul Binam avec Cyrille Monkam a tout d'un compte de fée. << _On s'était rencontré dans un taxi ,on a échangé et comme on partageait les mêmes univers,nous sommes restés en contact>> a laissé entendre Cyrille de wissbuy. Les deux amis vont jeter les bases de la plateforme avant d'être séparés par leurs destins professionnels respectifs. Son retour à Wuisby est pour Cyrille Monkam<< _Une retrouvaille_ >>

Très intéressé à apporter à cette jeune pousse du e-commerce, Paul Binam accepte de rejoindre la team ,de nouveau . L'idée pour ce passionné de la vente, c'est de cheminer avec ce projet encore en plein amorçage et de le conduire sous de bonnes auspices :<< _wissbuy est un jeune projet constitué de jeunes talents tels que le promoteur lui-même.Le digital est le métier de demain et ma passion de toujours être à la base de quelque chose de nouveau pour y apporter ma pierre constructive à son avancement,sont certaines des choses qui m'ont motivé à accepter l'offre wissbuy_>> confie Paul Binam.

Au sein de l'équipe de cette market place qui veut révolutionner le e-commerce en Afrique, en valorisant les productions locales,Paul Binam aura pour mission de d'apporter des solutions , projets pour développer le chiffre d'affaire de manière directe ou de manière indirecte.<< _Je dois coordonner les idées et équipe afin de créer de nouvelles activités au sein d'une entreprise_ >> ajoute la nouvelle recrue de wissbuy.

Le top management se dit fier de cette collaboration qui à coup sûr portera des fruits et hissera Wissbuy ,la plateforme de e-commerce la plus en vue au Cameroun à une autre échelle.

Crée en en 2020, wissbuy ambitionne de sortir le e-commerce des sentiers battus en étant plus proche de ses clients. La plateforme innove depuis sa création en terme de produits :Mode homme et femme ; Électroménager,; informatique et bien d'autres. Avec l'arrivée de Paul Binam,le génie du marketing,les choses vont prendre une autre tournure. Ouste!