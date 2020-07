CAMEROUN :: Classes de 6e : Ce sera désormais 50 élèves :: CAMEROON

A l’occasion du dernier concours, le Minesec a pris des dispositions en vue de limiter les effectifs et maintenir la distanciation physique pour la prochaine rentrée.

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre, il y a une semaine. Selon des sources bien introduites au ministère des Enseignements secondaires (Minesec), une note interne du ministre, à l’issue des corrections du concours d’entrée en 6e organisé le 30 juin dernier instruisait les chefs d’établissements de respecter un nombre maximum d’admis au concours pour la session 2020. Celui-ci aurait été fixé à ce moment-là à 25 par classe y compris les redoublants.

Hier dans les établissements publics visités par CT, c’est le même discours qui est servi. Certains enseignants ont même ressenti la crainte d’être assaillis par les parents. Au Lycée bilingue de Nkol-Eton par exemple le babillard porte encore la liste des résultats affichés samedi dernier. Au total, 106 élèves, pour un établissement qui accueillait 60 par classe, pour cinq salles de 6e . Après un tour dans l’administration il s’avère que cette liste n’est plus valide. Il est révélé qu’une autre liste sera affichée dans les toutes prochaines heures. Le « porteur » du courrier serait encore au niveau de la délégation régionale pour faire valider la liste », apprend-on.

Le Lycée bilingue d’Essos lui, est déjà à jour. La nouvelle liste vient d’être affichée. Le babillard est saturé. Parents, enfants, instituteurs sont contents. Des cris de joie, parfois suivis de larmes. Et surtout beaucoup de soulagement se lit sur certains visages. Cette fois, les notes vont de 18 à 9,8/20. La liste qui, dimanche, affichait encore 115 admis classés par ordre de mérite a été rallongée. Désormais, elle contient 240 élèves. Ce sera donc 50 par classe suite à une concertation par visioconférence avec le Minesec.

Bonne nouvelle pour les chefs d’établissements et pour les familles aussi. Le proviseur du lycée, Tambe Agbor Teddy Tabekwere explique que les établissements appliquent les instructions ministérielles. « C’est dans le souci du respect des mesures barrières que cette mesure a été prise. Le gouvernement et le Minesec se préparent à accueillir les enfants pour l’année scolaire qui va com- mencer dans de bonnes conditions », a-t-il confié.

Pour le compte de la rentrée scolaire 2020/2021, les cours reprendront donc le 05 octobre prochain avec 50 élèves par classe. Cette mesure sera également appliquée au niveau du sous-système anglophone dont les résultats du Common Entrance ne sont pas encore connus.