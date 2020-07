Monsieur le Président et Camarade de lutte, Malgré plusieurs décennies passées après notre dernière rencontre, je continue de croire que notre profonde et fraternelle amitié est restée intacte...

Cependant, Monsieur le Président et Camarade de lutte, j'ai été outré de lire à quel point vous m'avez infantilisé à travers le dénigrement que vous avez semblé exprimer à l'endroit du Président élu en dehors de toutes fraudes électorales, S.E Maurice KAMTO, en affirmant qu' "il a instrumentalisé les enfants dans la casse des Ambassades".

Monsieur le Président et Camarade de lutte, en tant que principal instigateur de ces prises d'Ambassades, qu'il me soit permis de vous denier le droit d'imaginer une quelconque connivence avec le Président élu, que je ne connais pas, et plus encore celui de m'appeler "enfant" 30 années après l'âge auquel j'ai conçu et conduit les opérations d'avril 1991 à l'université de Yaoundé.

Vous êtes d'ailleurs mieux placé pour savoir que les accusations et soupçons de manipulation émanant du régime d'alors sanguinaire et aujourd'hui génocidaire, étaient purement et simplement infondées et relevaient d'une affabulation simpliste.

À ce propos, peut-être serait-il trop osé de ma part de vous prendre à témoin...?

Tout en espérant que vous saurez à l'avenir tempérer vos propos à l'endroit de l'opposition non- gouvernementale et de la Diaspora révolutionnaire que je dirige. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes fraternelles et patriotiques salutations.