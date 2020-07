France / Municipales 2020:Fortunes diverses pour les Camerounais d'origine

Certains de nos compatriotes ont conservé leur mandat, d'autres l'ont perdu. Environ 300 exilés du triangle national sont élus dans l'hexagone, tous mandats confondus.

Le second tour des municipales 2020, en France, a rendu un verdict mitigé, dimanche dernier, 28 juin, pour nos compatriotes d'origine. Et si des larmes ont jailli des yeux jusqu'à couler sur les joues, elles n'avaient pas la même texture ni la même température.

Côté satisfaction avec des larmes de joie, l'ancienne journaliste, présentatrice de l'émission « Tam-tam Week-end » sur la télévision à capitaux publics (Crtv), Monique Véronique Maah sur la liste « Emerainville au cœur », conduite par Alain Kelyor (Divers droite), à Emerainville, en Seine-et-Marne(77) est réélue. Idem à Montrouge(92), où Patrice Ondoua (lire par ailleurs) est réélu sur la liste d'Union Centriste, conduite par Etienne Lendereau, au terme d'une triangulaire à couper le souffle face à l'ancienne Porte-parole du parti socialiste et ancienne ministre, Juliette Méadel, et Aurélien Saintoul (Eelv, Lfi, G.S.).

Deux autres bonnes nouvelles concernant les Camerounais d'origine, viennent de Paris 18è où Dieudonné Ngomou, Urbaniste et responsable de l'amicale de locataires de la cité Valentin Abeille, a été élu sur la liste d'Union de la Gauche conduite par le maire sortant, Eric Lejoindre, et, à Paris 20ème où l'ancienne gloire du ballon rond et du Tonnerre Kalara Club (Tkc) Epara Epara Epency, Maire-adjoint sortant en charge des Sports est reconduit sur la liste d'Union de la Gauche, emmenée par Eric Pliez, les deux listes soutenant la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Entre désillusions et satisfactions

La vague verte qui a déferlé dans l'hexagone lors de l'ultime round du scrutin municipal, a emporté nombre de grandes villes dont Bordeaux où la liste du maire sortant LR Nicolas Florian, dont était colistier Pierre de Gaétan Njikam Mouliom, 3è adjoint au maire chargé des Partenariats avec l'Afrique et de la Francophonie, a perdu les clés de la ville face l'écologiste Pierre Hurmic soutenu par la France insoumise, mettant ainsi fin à 73 ans de règne de la droite dans cette cité portuaire. « Je vais néanmoins siéger dans l'opposition et j'emploierai pour que les dossiers fondamentaux de la coopération et des diasporas soient préservés », confie celui que l'on appelle affectueusement Pdg dans le milieu de la diaspora.

Larmes de désillusion également pour Caroline Adomo, 2è Maire-adjointe en charge de l'Agenda 21, Cadre de vie, Propreté et Déchets, à Champigny-Sur-Marne, 77.000 habitants, battue sur la liste d'Union de la Gauche, conduite par Christian Fautré.

Tout comme à Goussainville (95), François Kinguè Mbanguè sur la liste Divers gauche conduite par Alain Louis et André-Yannick Owona.

Enfin, larmes de déception à Arcueil(94), ville de 21 516 habitants, la liste « Unis pour un nouveau souffle : Arcueil notre ville avec Benoit Joseph » Benoît Joseph Onambélé (48, 83%) échoue d'une tête face à Christian Metairie (51,16%) « Ensemble la ville de demain avec Christian Metairie » de la liste d'Europe Ecologie-Les Verts. Mais ces défaites ne doivent en rien minimiser les victoires éclatantes obtenus dès le 1er tour par nombre de nos compatriotes d'origine.

Ainsi en est-il du Pharmacien Blaise Ethodet-Nkake , Maire-adjoint Délégué à l'intercommunalité, à l'emploi et à l'insertion, élu à Fosses dans le Val d'Oise(95), sur la liste d'Union de la gauche, conduite par Pierre Barros, Maire sortant ; à Chevilly-Larue dans le Val- de-Marne(94), Hermine Rigaud, Maire-adjointe, Déléguée à l’action sociale et aux solidarités, aux politiques en faveur des retraités et des personnes handicapées, élue sur la liste d'Union de la gauche, conduite par Stéphanie Daumin, Maire sortante ; Ngo Djob Honorine, à Saint Prix (95), élue sur la liste Divers droites, conduite par Céline Villecourt ; Halleur Echaroux Djoufack Leslie, Maire-adjointe, chargée des affaires scolaires, de l’éducation et du projet jeune, élue à Saint Mammès (77), sur la liste Divers droites, conduite par Joël Surier ou encore Caroline Bakwo à Ballancourt-sur-Essonne (91), élue sur la liste emmenée par Jacques Mione.

Environ 300 Camerounais d'origine ont un mandat électif en France, ce qui en fait l'une des communautés les plus importantes, en nombre, des élus français d'origine africaine, dans l'hexagone.