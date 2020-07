CAMEROUN :: Un entrepôt de carburant incendié :: CAMEROON

Yagoua. L’incident survenu au village Zébé a fait quatre blessés et plus de 28.000 litres du carburant frelaté brulés.

Un entrepôt de carburant frelaté a été incendié dans la journée de lundi 29 juin 2020 dans le village Zébé, situé à 10 km du centre-ville de Yagoua, dans le département du Mayo Danay. Le bilan de cet incendie est de 4 blessés au premier degré, deux maisons incendiées et 28 litres de carburant frelaté consumés par les

flammes.

Selon les premiers éléments de l’enquête que mène la brigade de gendarmerie de Yagoua, il s’agit d’un incendie qui s’est déclenché à la suite d’étincèle d’une moto qui chargeait la cargaison. « Il y a 4 blessés tous des jeunes qui travaillent pour le propriétaire de l’entrepôt. Le propriétaire de l’entrepôt le nommé Abdouraman a été entendu par les forces de maintien de l’ordre.

Ce dernier est présenté comme le fournisseur en carburant frelaté dans le département du Mayo-Danay et la ville de Bongor au Tchad. Avec la complicité des forces de maintien de l’ordre et de l’administration douanière, il vend et importe ce produit du Nigeria.

Informé de la situation, le sous-préfet de l’arrondissement de Yagoua s’est rendu sur le site de l’incendie. Selon l’autorité administrative, l’absence d’une unité des sapeurs-pompiers a aggravé l’incendie. Une enquête administrative et judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’incendie de cet entrepôt de carburant frelaté dans la ville de Yagoua.