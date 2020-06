Numérique : Le bilan élogieux de Huawei pour les étudiants camerounais :: CAMEROON

Engagé depuis plusieurs années dans la formation des étudiants et enseignants camerounais à travers Huawei ICT Academy, le géant mondial chinois des télécommunications a présenté son rapport semestriel au ministère camerounais de l'Enseignement supérieur.

C'était au cours d'une visioconférence tenue le 25 juin dernier. Il s'agit en fait d'un bilan sur le transfert des compétences en TIC, en faveur de l'Université camerounaise. Une oeuvre grandiose que Huawei Cameroun réalise à travers son programme non lucratif dénommé Huawei ICT Academy

.

Trois épisodes vidéos ont meublé la visioconférence, dont une sur actions de Huawei ICT Academy, la seconde sur les impression des étudiants et enseignants, et la dernière, sur les plateformes de Huawei ICT Academy Learn on, par les encadreurs.

Prof. Marcel Fouda, Inspecteur général chargé des Affaires académiques au Minesup, représentant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, à la visioconférence

"Au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, je voudrais rappeler que Huawei est le partenaire stratégique du ministère de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la formation des étudiants en TIC, à travers son programme Huawei ICT Academy. Ce transfert de compétences en TIC de Huawei aux étudiants camerounais, dure depuis deux ans. Je voudrais grandement remercier Huawei pour l'ouverture internationale de la jeunesse estudiantine camerounaise, et félicite la dynamique équipe de Huawei pour avoir mis en place des plateformes d'apprentissage en ligne ( E- Learning ) durant la période de confinement. Ainsi, les étudiants ont pu continuer les cours de certification".

Félix Watching, Directeur de Sup'ptic

" Dès l'installation de Huawei au Cameroun avec son projet Huawei ICT Academy, Sup'ptic a adhéré à ce projet, et est devenu son partenaire stratégique, car les produits Huawei sont mondialement reconnus, c'est un consultant et celui-ci apporte tout le support à la communication numérique. A Sup'ptic, depuis notre partenariat avec Huawei nous avons déjà quatre instructeurs qui dispensent les cours de certification Huawei, avec plus de 200 étudiants formés sur la plateforme, et les étudiants certifiés qui sont déjà compétents et opérationnels sur le marché de l'emploi. Je peux affirmer que le programme de Huawei marche bien, et il laisse la possibilité aux étudiants d'être au même pied d'égalité que les autres étudiants des TIC au monde entier. C'est l'occasion pour moi d'apprécier les efforts de Huawei pour le développement de la jeunesse camerounaise dans le domaine des TIC".

Guimezap Paul, Président de l'Institut universitaire de la côte ( IUC)

" Il faut souligner que la formation des étudiants avec le programme Huawei ICT Academy, vient enrichir leur culture académique et leurs compétences dans le domaine des TIC. Ainsi, nos étudiants ayant passé des examens de certification internationale de la Huawei ICT Academy,, seront naturellement plus compétitifs sur le marché de l'emploi".

Du Yin, Directeur Général Huawei Cameroun

"Aujourd'hui, je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer cette année, les deux grandes opportunités pour les étudiants de la Huawei ICT Academy au Cameroun en 2020. Premièrement, Huawei Cameroun offrira 20 stages professionnels aux étudiants certifiés Huawei ICT Academy au Cameroun en 2020, en même temps, Huawei Cameroun recommandera à nos partenaires, clients, succursales Huawei dans d'autres pays. Huawei programmera en juillet, un salon du recrutement à double testament, principalement destiné aux étudiants qui adhèrent à la Huawei ICT Academy Talents des TIC au Cameroun. Compte tenu de l'impact du Covi-19, le recrutement se déroulera en ligne. Deuxièmement, la 5e édition du concours de sélection camerounaise Huawei " SEEDS FOR FUTURE 2020", se déroulera en ligne pour le respect des mesures barrières imposées par le Covid-19, au mois de juillet à septembre à Yaoundé, et dix étudiants certifiés Huawei ICT Academy seront sélectionnés pour participer à ce programme. Les cours débutés depuis janvier en presentiel, ont été basculés en ligne via les plateformes de connexion fluides. Plus de 400 étudiants seront formés fin juillet 2020, dans le domaine du Routing and Switching. Le Cameroun compte 40 étudiants certifiés depuis juin. D'autres étudiants sont en train de passer leur examen de certification. Nos attentes : au moins 100 étudiants camerounais certifiés HCIA Routing and Switching d'ici la fin d'année. Plus de 300 étudiants des quatre universités partenaires ont participé au concours Huawei ICT en janvier 2020. L'Université de Douala en est le vainqueur de la finale nationale, et devra donc competir pour la phase Afrique, dès que les frontières seront ouvertes. Les 10 meilleurs étudiants certifiés de ces quatre écoles, pourront participer au programme " SEEDS FOR FUTURE 2020", dès l'ouverture des frontières ".