CAMEROUN :: Energie électrique : Ndoto, un compteur intelligent contre la fraude :: CAMEROON

La solution mise sur pied par des jeunes ingénieurs camerounais permet de contrôler la consommation à distance et éviter les problèmes de surfacturation.

Ce n’est pas toujours le grand amour entre Energy Of Cameroon (Eneo), l’entreprise de distribution de l’énergie électrique et ses clients. Les consommateurs se plaignent régulièrement des interruptions intempestives du courant. Toute chose qui endommage des appareils électroniques et occasionne souvent des incendies. Les clients d’Eneo déplorent en outre les surfacturations. Au mois de mai dernier encore, ils étaient plusieurs à Douala à déplorer l’absence du passage des releveurs d’index d’Eneo. L’entreprise a cependant distribué des factures avec des montants qui n’ont pas toujours été compris des usagers.

Dans une communication initiée par Eneo en circulation depuis mai dans différents canaux, l’entreprise informe sa clientèle que les index de compteurs seront désormais relevés tous les deux mois avec une estimation de consommation au cours du mois intermédiaire. A travers cette communication placée sous le slogan « Covid-19 : Eneo limite les visites des releveurs chez-vous », l’entreprise explique qu’il s’agit d’une des mesures de lutte contre la propagation de la pandémie. La mesure concerne les villes de Douala et Yaoundé. Une réforme qui a provoqué une sortie de l’Agence de régulation du secteur de l’électricité (Arsel).

Dans une lettre adressée au directeur général d’Eneo le 11 juin 2020, le Dg de l’Arsel déplore l’absence de relevé des index de compteurs au mois de mai, entre autres récriminations. L’Arsel relève que cette opération n’a pas reçue son approbation telle que le prévoit la réglementation en matière de facturation et de paiement. L’Arsel dans son courrier informe que « l’estimation systématique des index des compteurs est une violation des dispositions de l’article 7 de l’arrêté n°00000013/MINEE du 26 janvier 2009 et de l’article 3.1 de la décision (…) fixant les tarifs de vente hors taxe d’électricité applicable par Aes-Sonel ».

Des Compteurs Smart

Au plus fort de cette situation et des différentes plaintes, un groupe de jeunes ingénieurs vient de mettre sur pied une solution technologique de gestion de la consommation et de distribution de l’énergie électrique. Ils l’ont baptisée Ndoto (le rêve en swahili). Il s’agit d’un compteur électrique intelligent connecté. L’entreprise conceptrice, Ndoto Sarl, a en outre développé une application mobile de gestion de ces compteurs.

A partir de son mobile, le consommateur pourra ainsi être en mesure d’accéder à sa consommation en temps réel, d’allumer ou d’éteindre son compteur à distance et de régler ses factures via les services de paiement mobiles instantanément, apprend-on. Il recevra aussi des alertes sur son téléphone portable avant toute interruption de service. Pour l’entreprise distributrice d’énergie, les bénéfices se situent au niveau du relevé à distance d’index précis et réel, et de mieux combattre la fraude dans le secteur.

Dans la pratique, les compteurs Ndoto sont équipés d’une puce 3G/GPRS robuste qui permet une communication sans fil avec la plateforme inscrite dans le cloud via un réseau local Gsm. Des capteurs d’énergie fournissent des lectures des indices. Ndoto est aussi équipé d’un système de géolocalisation via Gps, d’une batterie externe remplaçable, entre autres. «Notre solution permet à la fois d’optimiser les coûts d’exploitations liés à la gestion de la distribution d’énergie et de monitorer sa propre consommation d’électricité à travers notre application mobile » a indiqué Wolf Njitia, cofondateur de Ndoto Sarl.

Contrôler sa consommation

D’après les concepteurs, le tableau de bord sur la plateforme développée permet une bonne visualisation de sa consommation par le client. Celui-ci peut en outre effectuer des analyses statistiques et contrôler sa consommation. Il peut ainsi recueillir des données sur la consommation d'énergie moyenne par jour, le pic de consommation, le coût énergétique par heure.

« Notre système est intégré avec la capacité de communiquer directement avec toute compatibilité interne et des logiciels de gestion d’entreprise comme Sage et NetSuite », informe un membre de l’équipe. Ndoto est le fruit de cinq années de recherches de jeunes ingénieurs basés au Cameroun. L’équipe de conception fait savoir qu’elle a à coeur de participer à la réduction de la fraude dans le secteur et de proposer des réponses aux autres problématique de gestion et de distribution de l’énergie électrique au Cameroun et dans d’autres pays d’Afrique où la demande et le besoin se feront.