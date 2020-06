CAMEROUN :: «Une partie des recettes pétrolière est conservée dans des comptes de la SNH à l’étranger» :: CAMEROON

Témoignage de l’ancien secrétaire général de la présidence de la République au Cameroun (SG/PR) et président du Conseil d’administration de la SNH sur la gestion de la manne pétrolière.

Comment le SG/PR assure-t-il la fonction de président du conseil d’administration de la Société Nationale des Hydrocarbures?

Essentiellement en présidant les réunions du Conseil d’Administration de la Société. Il y a statutairement deux réunions par an ; il peut y avoir des sessions extraordinaires, et nous en avons eu pendant mon mandat à la Présidence de ce conseil. Quelques jours avant la réunion, l’Administrateur Directeur Général (ADG) vient présenter au Président du Conseil le dossier qui sera examiné. Il attire son attention sur des points délicats ou sensibles pour lesquels l’avis de la Présidence devrait être clair et décisif (par exemple les nominations dans sa structure). De manière générale, par une note brève, je rendais compte au président de la République de cet entretien et je sollicitais d’une part ses directives éventuelles sur les problèmes soulevés par l’ADG, d’autre part l’autorisation de participer à la réunion convoquée du Conseil. À titre anecdotique, il est arrivé que je sois appelé au téléphone par le président de la République en pleine réunion du Conseil. Il me souvient aussi que la session du Conseil d’administration de décembre 2004 avait été reportée au jour suivant parce que le nouveau gouvernement devait être publié ce jour-là.

Pourquoi le poste de PCA de la SNH revient-il au secrétaire général de la Présidence ?

Ce sont les textes régissant la SNH qui disposent que le Président du Conseil d’Administration est une personnalité désignée par le président de la République. Formellement, le Président peut donc désigner n’importe quelle personnalité. Dans les faits, c’est toujours le Secrétaire Général de la Présidence qui a jusqu’ici, été désigné PCA de la SNH. Sans que cela doive être dit ou écrit, la véritable tutelle de la SNH est la présidence de la République.

Que pouvez-vous nous dire sur la gestion des ressources que la SNH reçoit de notre pétrole ?

Réponse : Il faut d’abord dire que le Cameroun est et demeurera (sauf évènement exceptionnel) un modeste producteur d’or noir. Selon les données de l’Agence Internationale de l’Énergie, sur les 84 à 90 millions de barils produits par jour dans le monde en 2014, le Cameroun en produit entre 80 et 100.000. En termes de production annuelle, les chiffres pour le Cameroun vont de 24,4 millions de barils en 2013 à 27 millions en 2014, avec une prévision annuelle pour 2015 d’un peu plus 34 barils. Ces chiffres doivent être rapprochés de ceux de certains autres pays africains producteurs de pétrole : Nigéria plus de 2 millions de barils par jour, l’Angola et l’Algérie plus de 1 million 800 mille barils par jour, la Guinée Équatoriale 318.000, le Congo 292 000, le Gabon 242.000, le Tchad 104.500 (Sources : CIA WORLD FACTBOOK, en 2014). Selon toujours CIA WORLD FACTBOOK, en 2014, les réserves du Cameroun sont estimées à 200.000 barils environ, contre 1.500.000 barils pour le Tchad, 1.300.000 pour le Gabon, 1.600.000 pour le Congo, plus de 10.000.000 pour l’Algérie et pour l’Angola et 37.000.000 pour le Nigéria. Dans l’état actuel des connaissances, le potentiel gazier du Cameroun semble plus important que celui du pétrole brut. Ceci dit, la SNH joue un triple rôle dans la gestion du pétrole camerounais : « la SNH commercialise sur le marché international la part de la production nationale de pétrole brut revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production avec différents opérateurs pétroliers internationaux » ; la SNH est également investisseur dans les opérations d’exploration et d’exploitation en partenariat avec ces opérateurs ; enfin la SNH est gardienne et gestionnaire du compte État du Cameroun.

Concrètement, quand la SNH a vendu la part de pétrole qui revient à l’état du Cameroun, que fait-elle de l’argent reçu de ces ventes?

Il me semble d’abord important de relever que depuis le début des années 2000, les bailleurs de fonds ont obtenu du Gouvernement que la plus grande transparence entoure la gestion des ressources provenant de l’exploitation de notre pétrole. Les ressources financières de la SNH font en conséquence l’objet d’un suivi régulier des institutions financières internationales. Pour répondre directement à votre question, la SNH défalque d’abord les charges supportées pour les investissements réalisés pour produire ce pétrole ; ensuite, comme tout opérateur économique, la SNH s’acquitte de ses impôts ; sur ce qui reste des sommes encaissées, une importante portion est versée au Trésor public.

Selon les éléments fournis par la SNH elle-même, entre 2005 et 2014, cette société a reversé au Trésor public environ 5002 milliards de FCFA. Le communiqué du Conseil d’Administration de la SNH de décembre 2015 révèle qu’entre janvier et octobre 2015, la SNH a versé au Trésor Public, environ 343 milliards de FCFA, sur des prévisions annuelles de 264 milliards environ. Enfin, une partie des recettes provenant de la part de pétrole de l’État est conservée dans des comptes de la SNH dans les banques, au Cameroun et à l’étranger.

A quoi sert cet argent dans les banques surtout à l’étranger ?

Le Conseil d’Administration n’a jamais eu à débattre de cette question quand j’en assurais la présidence. Cependant, les intérêts générés par ces comptes ont toujours figurés dans les projets de budget et dans les comptes adoptés. Ce que je peux dire de manière certaine, est que ces comptes ont généralement été sollicités pour faire face à des situations d’urgence ou de nécessité, non prévues dans le budget de l’État. J’ai toujours pensé qu’il s’agissait de fonds de réserve pour ce type de situations et aussi pour l’avenir. La question de savoir s’il ne faudrait pas davantage de transparence sur ces comptes mérite débat, surtout au niveau du Parlement.

Qui ordonne le déblocage des fonds de ces comptes ?

Ces comptes sont gérés par le Directeur général de la SNH en exécution des instructions du président de la République.

Mais on a vu des correspondances signées par vous donnant des instructions au directeur général de la SNH…

Je préfère vous interrompre et corriger immédiatement : les correspondances auxquelles vous faites allusion transmettaient au Directeur général de la SNH les instructions du Chef de l’État. Du reste, vous avez sans doute observé que dans ses lettres de compte-rendu, ledit Directeur général de la SNH écrit toujours: « Suite à votre courrier du… et aux hautes instructions du Chef de l’État, j’ai l’honneur de vous rendre compte que ordre a été donné à tel établissement bancaire pour débloquer la somme de… au profit de… ».

Ces correspondances du Directeur général de la SNH permettent d’affirmer que ce responsable a toujours vérifié auprès du Chef de l’État que les instructions reçues de son Secrétaire général venaient bien de lui. Je vous prie de me croire, aucun Secrétaire général de la Présidence ne peut prendre l’initiative d’instruire le moindre déblocage de fonds des comptes de la SNH sans en avoir été instruit luimême par qui de droit.

Connaissez-vous le montant de ces réserves ?

Il n’y a que le Directeur général de la SNH et peutêtre quelques-uns de ses collaborateurs qui peuvent vous donner le montant des réserves de l’État provenant de la vente de notre pétrole.

Alors, si le président du conseil d’administration n’a pas toute l’information sur l’épargne résultant de l’argent du pétrole, à quoi sert-il ?

Il sert à présider les sessions du Conseil d’Administration. Mais plus sérieusement, le Conseil adopte les projets de budget, approuve les comptes et prend les décisions de nominations qui relèvent de sa compétence. À l’occasion de ces sessions budgétaires ou d’adoption des comptes, les administrateurs reçoivent les informations actualisées sur les investissements envisagés ou réalisés, sur les productions et les recettes escomptés ainsi que sur les réalisations effectives.

Les discussions ont souvent été ardues sur les projets de budget. Je vais ajouter que M. MOUDIKI, pour le temps que j’ai collaboré avec lui, gérait la SNH avec tellement de rigueur et de professionnalisme que les administrateurs, dans leur majorité, n’ont pas souvent eu d’éléments pour remettre en cause les documents et projets de résolution présentés.