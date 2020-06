CAMEROUN :: Douala : La Communauté Urbaine fait ses comptes :: CAMEROON

Elle a tenu le vendredi 19 juin 2020, une session ordinaire de son conseil de communauté comptant pour le premier trimestre.celui ci était consacrée à l'examen et à l'adoption du compte administratif de l'exercice clos au 31 décembre 2019.

Le 10 mars dernier, Roger Mbassa Nadine nouvellement élu au poste de Maire de la ville de Douala assistait à son premier conseil de la communauté en qualité de Maire de la ville. Celui-ci conformément à la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées était consacré à la composition des organes délibérants et des commissions spécialisées de la Mairie de Douala .

Trois mois plus tard, le Maire de la ville préside son deuxième conseil de communauté en tant que tel. Une session ordinaire consacrée à l’examen et à l’adoption au premier trimestre, du compte administratif de l’exercice de la Communauté urbaine de Douala, clos au 31 décembre 2019. Il faut noter que ce compte avait été voté sous l'ère de son prédécesseur Fritz Ntone Ntone, celui affiche donc un taux d’exécution en recettes de fonctionnement de 95,23%. Fixées prévisionnellement à hauteur de 51.032.856.130 FCFA, elles ont connu des émissions à hauteur de 36.416.202.645 FCFA, pour un taux de recouvrement de 34.661.530.622 FCFA.

Les recettes d’investissement arrêtées en prévisions 2019 à la somme de 1.881.831.753 FCFA ont clôturé l’année 2019 avec des émissions totales de 1.881.831.753 FCFA, pour un taux de recouvrement de 0%. 52.914.687.883 FCFA, c’est le total final des recettes exercice 2019, 38.298.033.398 FCFA d’émissions, 34.681.530.622 FCFA de recouvrement, soit 89,41% de réalisations globales, avec la reprise d’une enveloppe de 2.989.594.576 de FCFA de l’exercice 2018.



Pour ce qui est du tableau des dépenses de fonctionnement, ce dernier qui affichait en début d’exercice 2019 une enveloppe prévisionnelle de 26.966.118.156 FCFA , clôture l’exercice passé sur un taux de 86,69%. Les droits constatés des dépenses de fonctionnement se fixent 22.019.763.320 FCFA, pour une exécution de 19.090.986.884 FCFA. 72,01%, c’est le taux d’exécution 2019 des dépenses d’investissement prévisionnellement fixées 25.948.569.727 FCFA, pour des droits constatés de 23.355.024.961 FCFA, et une exécution 16.819.109.707 FCFA. En somme, la rubrique dépenses de l’exercice 2019 affiche 52.914.687.883 FCFA, des droits constatés de 45.374.788.281 FCFA, et 35.910.096.591 FCFA, Soit un taux de réalisation de 79,14%.

Les résultats de l’exercice 2019 indiquent clairement un excédent théorique de 1.761.028.607 FCFA, des recettes à régulariser de 51.806.010 FCFA, des dépenses à régulariser à hauteur de 78.515.718 FCFA, et 0% d’annulation des crédits transférées. Ce qui mets l'excédent réel de l’exercice clos à 1.734.319.899 FCFA. En glissement annuel par rapport à 2018, les recettes de fonctionnement connaissent une variation de 9,60%, -100% pour les recettes d’investissement, et 7,17% de variation totale de recettes. Toujours dans cette lancée, les dépenses de fonctionnement affichent 10,15% de variation, 32,53% pour les dépenses d’investissement, et 19,61% de variation en total dépenses.

En 2020, la Communauté urbaine de Douala bénéficie d’une enveloppe 57.583.921.040 de Fcfa. En comparaison avec l’exercice 2019, cette enveloppe a connu une hausse de 7.683.921.04 de Fcfa d’augmentation, soit 15,40% de hausse. Ceci se justifie par des programmes, actions, activités, et tâches, pour 30.716.518.406 de Fcfa de dépenses de fonctionnement et 26.796.402.634 de Fcfa de dépenses d’investissement. On note ainsi que Le budget de la ville de Douala semble axé sur «l’amélioration de l’offre des services sociaux de base» évaluée à 18.075.511.303 de Fcfa, «la promotion du développement économique dans l’aire métropolitaine» budgétisée pour un montant de 5.073.021.973 de Fcfa, «la protection de l’environnement et la promotion du développement durable dans l’aire métropolitaine» dont l’enveloppe prévisionnelle est de 4.044.271.213 Fcfa, «la gouvernance urbaine et l’administration» à hauteur de 24.196.822.296 de Fcfa.