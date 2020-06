CAMEROUN :: Affaire Atangana Kouna, William Sollo et Cie : Renvoyée au 8 juillet prochain :: CAMEROON

Accusés par le ministère public de détournement des biens publics et complicité, ils sont encore retournés à la prison de Kondengui où ils séjournent depuis 2018.

Procès éclair hier 23 juin 2020 au Tribunal criminel spécial(Tcs). Arrivés à la salle d’audience située au deuxième niveau du bâtiment du Tcs, Basile Atangana Kouna, William Sollo [ancien directeur général de la Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER) ], Victor Stanislas Atangana, René Martin Mbida, Parfait Jean Koe, Jean Dieudonné Mah et leur conseil respectif, n’ont pas eu le temps de plaider. Juste une présentation de la liste des témoins du ministère public, puis l’audience a été renvoyée au 8 juillet 2020.

L’ancien ministre de l’Eau et de l’Energie est reparti du Tcs autour de 12h. Il y est arrivé aux environs de 8h05 minutes. Même incarcéré, l’homme demeure égal à lui-même. Lunettes claires, un costume bleu, assorti d’une chaussure noire, brillant comme un sou neuf. Même son teint clair, peut-on dire, est resté intact. En montant les escaliers pour le deuxième niveau du bâtiment du Tcs, Basile Atangana Kouna ne transpirait pas, il respirait la forme. D’un bureau à un autre, une fois dans le bâtiment, il en ressort avec des formats par ci et par là.

William Sollo, son coaccusé, en revanche est apparu très affaibli. Il est arrivé plusieurs heures après l’ancien ministre. Les cheveux et la barbe qu’il a laissés pousser totalement blanchis encore, d’aucuns renseignent qu’il sort de l’hôpital. Il est en compagnie d’un autre coaccusé que l’équipe de reportage de Mutations a eu la peine à identifier. Très fatigué, lui aussi, un jeune homme, présenté comme son fils, le soutenait en tenant sa main. Lui aussi sortait de l’hôpital, a-t-on appris.

Nonobstant leurs apparences affaiblies par la maladie, ils sont surveillés de près par des policiers lourdement armés. Basile Atangana Kouna et compagnies sont accusés pour détournements de biens publics et complicité par le ministère public-CAMWATER. Les faits remontent à l’époque où il était directeur général de ladite société. Selon des informations relayées par des confrères, au cours de l’audience qui a précédée celle de jour [9 juin], Basile Atangana et son coaccusé de nationalité belge Jacques Michel Viviane Massart, tous deux accusés de détournement des biens publics[ évalué à 1,7 milliards] et complicité avaient souhaité rembourser le corps du délit.

Toutefois, il faut noter que Jacques Michel Viviane Massart, n’a pas été aperçu(e) à l’audience du 23 juin, mais plutôt William Sollo, Victor Stanislas Atangana, René Martin Mbida, Parfait Jean Koe et Jean Dieudonné Mah. Le fils de la Mefou et Akono, pensionnaire de la prison centrale de Kondengui depuis le 23 mars 2018 est épinglé dans plusieurs dossiers.