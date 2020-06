MALI :: KAMISSA KAMARA EST SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA PRÉSIDENCE A 37 ANS :: MALI

Elle rejoint le premier cercle du président Ibrahim Boubacar Keïta.

Kamissa Camara a été nommée le 11 juin 2020, quelques heures après la démission du gouvernement malien et la reconduction de Bouba Cissé à la primature. Elle remplace à ce poste Moustapha Ben Barka.

Précédemment ministre de l’Économie numérique et de la Prospective, la nouvelle secrétaire générale de la présidence nommée avec rang de ministre a dirigé la diplomatie malienne de septembre 2018 à avril 2019 dans le gouvernement du 1er ministre Soumeylou Boubèye MaÏga alors qu’elle avait 35 ans. Elle était ministre des affaires étrangères et de coopération internationale.

Âgée de 37 ans, la nomination de Kamissa Camara fait partie de l’engagement pris par le président malien de consacrer son second quinquennat à la promotion de la jeunesse.

L’ancienne ministre malienne de l’Économie numérique et de la Prospective est détentrice des nationalités malienne, française et américaine, elle a su démontrer son dynamisme pour trouver sa place au sein du gouvernement. Même si elle n’est pas restée longtemps aux affaires étrangères, elle occupe depuis mai 2019, le poste de ministre de l’Économie numérique et de la Prospective.

Auparavant Conseillère diplomatique du Président malien, Kamissa Camara a fait carrière dans plusieurs centres de recherches et organisations non gouvernementales. Elle est spécialiste des questions diplomatiques au Sahel et en Afrique de l’Ouest.

Elle commence sa carrière en 2008 en tant que directrice de programmes Afrique de l’Ouest à la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES).

Camara a intégré en 2017, le Centre d’études africaines de l’université d’Harvard en tant que Consultante et au Foreign Policy Interrupted, elle est non seulement Directrice Afrique de l’ONG PartnersGlobal, mais aussi Vice-directrice des programmes Afrique de l’Ouest et du Centre au National Endawment for Democracy (NED)

En 2016, elle a conseillé la candidate Hillary Clinton sur les questions du Sahel.