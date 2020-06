CAMEROUN :: Cyber Guerre à Yaoundé :: CAMEROON

Ciblé de longue date par le régime de Yaoundé, le CL2P avait déjà été victime et a toujours reçu des messages incendiaires sur Facebook et d'autres plateformes de médias sociaux, venant notamment des “Brigades de Patriotes,” et peut donc témoigner comment sont attisés la discorde sur l'ethnicité au Cameroun et d'autres procès pour discréditer l'opposition légitime de Yaoundé.

Cela commence par le place prépondérante que des géants des médias sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram et Messenger ont pu prendre dans nos activités et comment ils abordent, prennent des décisions et utilisent leurs plateformes pour faire face aux régimes répressifs et aux types de messages qui incitent ouvertement à la violence et causent des préjudices aux gens ordinaires.

Pris ensemble, comment ils définissent la liberté d'expression et quel type de communauté ils cherchent à construire, sachant que ces processus ne peuvent pas être neutres.

Ces processus ne peuvent pas être neutres car une organisation des droits de l'Homme telle que le CL2P considère la liberté d’expression comme la condition préalable à la résistance à tous les totalitarismes.

En conséquence, quand une dictature de la Françafrique met en place une véritable milice politique à l'intérieur puis l'étranger dite "Brigade des Patriotes", pour combattre ses opposants et contestataires dans les réseaux sociaux et sur les manifestations publiques...Cela en dit long sur la conception de la tyrannie sans frontières qui règne dans les différents cercles du régime de Yaoundé...

De grâce conservez ces articles de presse pour mieux confronter les personnes enrôlées dans ces milices le moment venu.

Car cette impunité dont se prévalent des criminels de sang au nom des relations bilatérales doit cesser, au moins dans des pays qui se revendiquent comme des démocraties et des États de droit!!!

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

http://www.cl2p.org