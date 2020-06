ÉTATS-UNIS :: Covid-19: Les Todjom des USA distribuent 5000 masques à Bandjoun (images) :: UNITED STATES

Aide médicale. La pandémie du Coronavirus donne l’occasion à la diaspora de tendre une main généreuse aux proches restés au pays. C’était récemment le cas à Bandjoun où l’ONG Bandjoun Foundation USA a procédé à la distribution de cinq mille (5 000) masques à travers le village.

Le don était réparti dans 5 hôpitaux ainsi qu’à travers les différents quartiers (Njie) que compte Bandjoun. Cet équipement de protection a été fabriqué sur place à Bafoussam par une entreprise locale et sont conformes aux normes sanitaires prescrites par les autorités. Il a été distribué par des volontaires locaux.

Actuellement, avec son slogan "Barrons la route au COVID-19 " Bandjoun Foundation USA, sous l'impulsion de son président Honoré Foimoukom, les Todjom des USA voudraient ainsi contribuer à stopper cette pandémie qui mine la population camerounaise depuis plusieurs mois.

ONG à but humanitaire

Fondé en 2004 sous l’appellation Todjom USA, l’association des ressortissants Bandjoun résidant au pays de Donald Trump a acquis le statut d’Organisation Non Gouvernemental (ONG) en 2014 sous son nouveau nom Bandjoun Foundation USA.

Jean Youmbi Fotso, De Paul Bonaventure Kuate et Bienvenu Mouafo ont, tour à tour, dirigé le groupe de sa création jusqu’en 2019.

Le 4ème et actuel président, Honoré Foimoukom a été élu fin Décembre 2019 et installé en Janvier 2020 pour un mandat de (02) deux ans. Il est assisté de Jean Bernard Kuate qui occupe le poste de secrétaire général.

Bandjoun Foundation USA compte plus de 200 membres. L’ONG a récemment fait don de plusieurs tables bancs aux établissements scolaires de Bandjoun. Bandjoun Foundation USA a également primé les dix meilleurs bacheliers à Bandjoun depuis 4 promotions.