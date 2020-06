CAMEROUN :: ETG va construire 12 500 logements sociaux à l’université de Yaoundé II :: CAMEROON

Le gouvernement camerounais et la firme américaine ont signé un partenariat public-privé de 200 milliards de FCFA, pour la réalisation de ce projet auquel s’ajoute la construction d’un hôtel trois étoiles.

Le recteur de l’Université de Yaoundé 2 Soa Adolphe Minkoa She et le PDG de l’entreprise américaine Elite Trends Group (ETG), ont signé le jeudi 11 juin un mémorandum d’entente, pour la réalisation d’un projet immobilier sur le campus de Yaoundé 2 qui a été choisie comme structure pilote. Il s’agit d’un partenariat publicprivé conclu entre le gouvernement camerounais et ETP ; d’un montant de 200 milliards de FCFA.

Ce dernier vise à doter l’Université d’une résidence universitaire de 12 500 logements meublées pour une capacité de 20 000 étudiants avec salles de lecture, cuisines par étage, salle de conférence avec équipements audiovisuels et services Wi-fi, laveries automatiques avec accès par carte etc. En plus de la construction de résidences universitaires se trouve aussi le projet de construction d’un hôtel trois étoiles aux normes internationales, avec des centres de conférence et des restaurants universitaires.

Ces deux projets font partir d’un projet global baptisé « Cameroon state university cities development », (Csucd) porté le PDG d’Elite Trend Group. Il a pour l’objectif d’améliorer l’offre de logement et de réduire le déficit des logements et équipements des étudiants. Il vise aussi à fournir aux étudiants camerounais et à ceux de la sousrégion des logements meublés à des prix raisonnables.

Le ministre des enseignements supérieure Jacques Fame Ndongo présent lors de la signature du contrat n’a pas manqué d’exprimé son satisfecit. « J’ai loué cette initiative du PCA et du recteur parce que c’est ce que le gouvernement de la République a toujours demandé. Saisir les possibilités endogènes pour réaliser des infrastructures convenables et modernes. Evidemment, pour les étudiants, nous nous souhaitons que les prix soient convenables, abordables, peu onéreux. Et ce sera l’apanage du partenaire américain » a-t-il indiqué.