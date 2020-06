CAMEROUN :: 5 FEMMES 2 FILLETTES ET UN GARÇON DE 8 ANS TROUVENT LA MORT DANS LE NOUN :: CAMEROON

Ces familles ont péri avant hier suite à une catastrophe naturelle.

Ce bilan est celui de l’effondrement d’un mur de soutènement qui a englouti une jeune femme dont l’âge oscille dans la vingtaine et son cadet de 8 ans à Foumban. A côté de cela, il y a eu un glissement de terrain ayant tué 4 femmes et 2 fillettes à Bangourain.

Le drame s’est produit dans le Noun, région de l’Ouest Cameroun, pendant la forte pluie qui s’est abattue hier sur le département.

Deux enfants âgés respectivement de 6 ans et 7 mois ont pu être sauvés de la catastrophe, mais, notons que les 6 personnes mortes à Bangourain étaient les membres d’une même famille, tous des déplacés de la crise anglophone. Les corps de ces femmes et enfants, ont été extirpés des décombres et envoyés dans leur village pour inhumation.

Les responsables de la Croix Rouge du Noun, présents sur les lieux du drame, estiment que ce malheur effroyable et brusque est dû à la forte pluie qui est tombée de façon continue dans le Noun. «Nous déplorons les intempéries, parce qu’il a plu hier de 20h jusqu’à 8h de ce matin et avec les eaux usées et de ruissellement, c’est ce qui a occasionné l’effondrement du mur», déplore le secrétaire de la croix rouge pour le Noun.

Ce n’est pas la première fois que des femmes et des enfants périssent dans la région de l’ouest. Ce nouveau drame vient nous rappeler celui de Ngouache à Bafoussam survenu le 29 octobre 2019. Le sinistre avait fait 43 morts parmi lesquels 10 femmes dont 4 enceintes, ainsi que 26 enfants âgés de 6 à 15 ans.