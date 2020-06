CAMEROUN :: 42 nouveaux wagons citernes pour améliorer les capacités de transport ferroviaire des hydrocarbures :: CAMEROON

CAMRAIL, filiale de Bolloré Railways, a réceptionné ce 16 juin 2020 au Port autonome de Douala, le premier lot d’une commande globale de 42 wagons citernes acquis dans le cadre d’un partenariat avec des opérateurs économiques camerounais.

Les 10 premiers wagons, chargés au Port d'Anvers en Belgique, ont été déchargés à bord du navire Box Vision et convoyés vers les ateliers centraux de CAMRAIL à Douala-Bassa pour les formalités de mise en service.

Les 42 wagons citernes neufs, fabriqués par le constructeur européen MILLET, ont été acquis dans le cadre du partenariat qui lie CAMRAIL à des opérateurs nationaux, en l’occurrence COTOC et IKRAM Logistics. Equipés de dispositifs modernes de sécurité, les nouveaux wagons citernes ont une capacité de 65 m3 chacun.

« Nous sommes heureux de notre collaboration avec CAMRAIL qui accompagne depuis près de 20 ans le développement de nos entreprises. Le transport par rail des hydrocarbures auquel nous participons permet à l’État de réduire les charges liées à la distribution des produits pétroliers sur le territoire national. La forte expertise de CAMRAIL dans l’exploitation et la maintenance des wagons, les infrastructures modernes de maintenance et d’entretien nous permettent d’avoir des prestations de qualité » souligne Thierry GHOMSI, Administrateur Directeur général de COTOC.

Dans le cadre de ce partenariat, CAMRAIL assure la mise en service des wagons et garantit les financements souscrits par les entreprises camerounaises auprès d’un pool de banques locales. COTOC et IKRAM Logistics mettent ce matériel à la disposition de la Société camerounaise des dépôts pétroliers (SCDP) pour l’alimentation des dépôts de Yaoundé, Belabo et Ngaoundéré. Ces nouvelles acquisitions portent le parc matériel de CAMRAIL dédié au transport des hydrocarbures à 288 wagons citernes.

« CAMRAIL accompagne l’État dans l’approvisionnement en produits pétroliers du pays. En 2019, nous avons assuré le transport de 832 000 m3 pour près de 70 000 m3 par mois. Le nouveau matériel nous permettra d’augmenter notre capacité mensuelle de transport de 5 à 10 000 m3. Et nous prévoyons avec nos partenaires d’en acquérir 18 nouvelles en 2021 » a précisé Olivier Koumfieg, Directeur des Transports de CAMRAIL.

À propos de CAMRAIL

CAMRAIL, filiale de Bolloré Railways, est concessionnaire du chemin de fer Camerounais depuis 1999. Acteur majeur du développement économique et social au Cameroun, CAMRAIL qui a célébré ses 20 années de concession, investit en moyenne 12 milliards de francs CFA par an. L’entreprise reverse en moyenne 10 milliards de FCFA chaque année à l’État du Cameroun au titre des redevances, taxes et impôts. Avec 1.500 employés directs, 4.000 personnels de la sous-traitance, CAMRAIL développe une politique volontariste des ressources humaines.