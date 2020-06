CAMEROUN :: Marlyse Soppo Toute nommée au conseil supérieur de la magistrature :: CAMEROON

La député de Wouri centre fait partie de la vague des personnes nommées pour intégrer cette illustre chambre

C'est le lundi 15 juin dernier au journal de 17h que le poste national de la crtv a rendu publique la bonne nouvelle.

Marlyse soppo Toute est avec Ali Mamouda et Engelbert Alain Essomba , le trio des membres titulaires de cette Auguste chambre désignées par l'Assemblée nationale.

Pour l'honorable Soppo Toute députée élue dans la circonscription de wouri centre, c'est la récompense d'une militante de la première heure du rassemblement démocratique du peuple camerounais(Rdpc) mais aussi l'aboutissement d'une carrière de juriste de haut rang. Alors qu'il ya quelques jours elle mettait encore sa générosité au service des couches vulnérables à travers la distribution des kits d'équipements de lutte contre la Covid-19 dans plusieurs arrondissements de la ville de Douala.

La désormais ex membre de la commission de la défense nationale et de la sécurité à l'assemblée nationale va mettre ses compétences au service de la nation dans un cadre plus approprié. Pendant les cinq prochaines années (durée du mandat des membres du conseil supérieur de la magistrature) elle aura a cœur d'imprimer sa patte au sein de ce conseil que préside le chef de l'état. Cette ancienne hôtesse de l'air ne va sûrement pas manquer de mettre son dynamisme au service de cette Auguste chambre avec sûrement en ligne de mire des dossiers brûlants à l'instar de l'intégration des jeunes auditeurs de justice