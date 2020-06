CAMEROUN :: Université Yde1: La célérité du traitement des dossiers prescrite aux nouveaux responsables :: CAMEROON

Yaoundé. Capitale politique du Cameroun. Salle des Actes de l'Université de Yaoundé 1. Installation vendredi dernier par le vice-recteur chargé de l'Enseignement, de la Professionnalisation et du Développement des TIC, le Prof. Jean Luc Calvin Owono Owono, des responsables nouvellement nommés par plusieurs arrêtés du ministre d'État, ministre camerounais de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo. Le vice-recteur officiait au nom du Prof. Maurice Aurelien Sosso, recteur de l'Université de Yaoundé 1.

Au rang des responsables installés, des vice- doyens, des chefs de département, des directeurs adjoints des grandes écoles, des coordonnateurs d'unités de spécialisation, des chefs de service.

" Je voudrais vous engager au strict respect de l'éthique et de la déontologie universitaires ", a instruit le vice-recteur, avant de prescrire la célébrité dans le traitement des dossiers, le bon accueil des usagers, la discrétion, l'innovation et la pro-activité. " Vous êtes appelés à prendre le train de la modernité et de l'innovation de l'Université camerounaise dans laquelle le président Paul Biya nous a engagés. Vous êtes appelés à apporter un souffle nouveau dans les affaires académiques de l'Université ", a enfin scandé le Prof. Luc Calvin Owono Owono, vice-recteur de l'Université de Yaoundé 1 en charge de l'Enseignement, de la Professionnalisation et du Développement des TIC.

C'est donc une université de Yaoundé 1 qui depuis vendredi dernier, repart vers les cimes de l'excellence, avec une dynamique nouvelle.