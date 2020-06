Les Camerounais jouent de plus en plus au poker :: CAMEROON

Simple effet de mode ou authentique phénomène de société ? Si l’on observe l’évolution du poker depuis plus d’une dizaine d’années, c’est plutôt la deuxième option qui semble s’imposer. Si ce célèbre jeu de cartes s’est tout d’abord développé aux États-Unis, il a ensuite conquis peu à peu tous les continents. Les Camerounais se sont eux aussi récemment pris de passion pour un jeu qui demande une bonne dose de réflexion et beaucoup de maîtrise psychologique.

Un peu d’histoire

Remonter aux origines du poker n’est pas chose aisée. Certains historiens du jeu font naître les ancêtres de la discipline en Allemagne où se pratiquait autrefois un jeu du nom de « Pochspiel », littéralement, « le jeu où l’on frappe », car il s’agissait de cogner sur la table lorsque l’on désirait monter les enchères.

Les Français eux aussi en ont revendiqué la paternité, puisqu’on pratiquait un jeu similaire appelé la poque en France, et ce dès le 18ème siècle. Un passe-temps qui aurait ensuite été importé sur le nouveau continent via La Nouvelle-Orléans par des immigrants venus de l’Hexagone.

Quoi qu’il en soit, le poker a ensuite connu un essor phénoménal en Amérique à partir des années 1850, qui correspond à la conquête de l’Ouest. Il est alors notamment joué dans les saloons enfumés, une scène qui sera ensuite souvent immortalisée au cinéma dans de très nombreux westerns, et qui contribuera à le faire rentrer dans le mythe du rêve américain.

Un jeu qui plaît à tous

Au Cameroun, le poker a très longtemps été cantonné aux seuls casinos de Douala et de Yaoundé où il était principalement pratiqué par des touristes étrangers et notamment européens. Depuis le début des années 2000, le poker s’est grandement démocratisé : on y joue entre amis, chez soi ou à la terrasse d’un café, et de plus en plus, en ligne. Hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes, cadres ou ouvriers, la pratique du poker touche aujourd’hui pratiquement toutes les couches de la société.

Pourquoi un tel engouement ? Le poker est avant tout un jeu divertissant dont les règles sont bien moins compliquées qu’il n’y paraît. Le rythme du jeu fait aussi que le joueur passe par toute sorte d’émotions qu’il se doit de contenir afin de ne pas devenir une proie facile pour son adversaire. Audace, sang-froid, talent de comédien… même des capacités en mathématiques sont des attributs connus d’un bon joueur de poker. Et c’est probablement parce qu’il fait appel à des aspects très divers de notre personnalité, qu’il séduit autant.

Le rôle de l’Internet

Le développement d’Internet a joué un rôle majeur dans le succès mondial que rencontre de nos jours le poker. Il a notamment permis de toucher de nouveaux publics qui ont pu s’initier au jeu grâce à des sites spécialisés offrant informations, mais aussi parties gratuites. Le poker sur internet est non seulement pratique, car vous n’avez pas à bouger de chez vous, mais aussi parce que vous trouverez en ligne toujours quelqu’un pour jouer avec vous !

Photo par besteonlinecasinos, CC0.

Légende : Le poker sur Internet est désormais le plus populaire, au Cameroun comme dans le reste du monde

Comme c'est le cas dans toute l'Afrique, les Camerounais jouent principalement sur le web depuis leur téléphone mobile. Cette tendance est appelée à croître dans les années à venir, car les joueurs de poker ont globalement tendance à délaisser leurs ordinateurs traditionnels pour s'amuser depuis leur smartphone qui est accessible de partout.

Les plateformes de jeu en ligne disposent de nos jours toutes de versions spécialement établies pour les mobiles et la qualité technique s'est grandement améliorée que le plaisir y est même supérieur que sur votre PC de bureau. L'idéal est de jouer sur une des nombreuses applications disponibles au téléchargement depuis tout appareil iOS ou Android, mais il est en général aussi possible de jouer directement depuis le navigateur.

Bientôt de grands joueurs camerounais ?

Un format qui plaît bien évidemment aux jeunes joueurs et qui pourrait pousser quelques-uns d’entre eux à tenter pourquoi pas une carrière professionnelle à l’avenir. Qu’ils se trouvent au pays ou bien qu’ils soient membres de l’influente diaspora en Europe , les joueurs camerounais n’échappent pas à la règle et participent à davantage de tournois qu’auparavant où ils peuvent acquérir de l’expérience.

Et ce, même si au niveau continental, c’est encore du côté de Marrakech, de Dakar ou de l’Afrique du Sud qu’il faut se tourner pour trouver de grands évènements de poker attirant de grands joueurs internationaux. Qui sait si le Cameroun ne fournira pas, dans un futur proche, le grand champion de poker que toute l’Afrique attend ?