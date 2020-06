Succession de gré à gré: Cameroon Coalition for Change Canada interpelle les députés camerounais

Appel aux députés Camerounais à se désolidariser du projet de loi portant modifications de la constitution et la succession de gré à gré à la présidence de la république du Cameroun

Madame, Monsieur les Honorables députés,

Nous, peuple Camerounais et amis du Cameroun au Canada avons eu échos d’une tentative de manipulation de la constitution de notre pays, afin d’assurer une succession de gré à gré à la présidence de la république du Cameroun. Nous vous adressons solennellement ce jour cette lettre pour vous mettre face à l’histoire, en vous demandant de ne pas céder à cette manœuvre anti démocratique.

En effet, ce projet qui s'apparente à des tripatouillages en dehors de toutes règles démocratiques n'a qu'un seul objectif : organiser la passation du pouvoir sous le nez et la barbe de vos compatriotes qui n'ont pas été consultés. Si ces manœuvres malsaines venaient à se confirmer, vous auriez l'immense tâche et responsabilité de porter sur vous l'avenir et le devenir de notre très cher et beau pays le Cameroun. Pour cela, nous en appelons à vos consciences pour que vos amendements soient inclusifs, respectent la constitution actuelle pour une alternance apaisée à la tête de l’État et non pour assouvir les désirs d'un individu, fut-il président de la république.

Nous nous attendons à ce que vos prochaines assemblées vous permettent de vous prononcer sur les crises actuelles et d’y trouver des issues favorables : Boko haram à l'Extrême nord; grand banditisme dans l'Adamaoua et L'Est du Cameroun; la guerre inutile dans les deux régions Anglophones; la crise post-électorale de 2018, le Corona virus qui connaît plutôt une ascension fulgurante dans notre pays, avec au 08/06/2020, plus de 7 900 personnes infectées et 212 décès. Ceci nous classe dans le top cinq (5) au niveau de l'Afrique et questionne le respect des mesures de l’OMS par le gouvernement actuel. Devons-nous rappeler que l’imputabilité et la reddition des comptes devraient être des normes pour tout élu et gouvernant?

Nous vous mettons en garde de ne pas déclencher une nouvelle crise et provoquer une impasse dangereuse dont notre pays ne pourra plus jamais se relever. Une modification de la constitution sera une bombe qui malheureusement détruira notre patrimoine commun. A l’avenir, nous veillerons à ce que les règles démocratiques soient respectées dans notre pays. Ainsi, tous les élus qui se prêterons à une quelconque mascarade seront sanctionnés au niveau international (refus de visa, interdiction de voyage et séjour à l’étranger, saisi de biens à l’étranger y compris ceux de la famille directe).

Dans l’attente que vous serez à l’écoute du peuple et non de véritables traitres à la patrie, nous vous prions d’agréer, Honorables députés, l’expression de nos salutations distinguées.

Fait à Montréal le 10 Juin 2020

Le Bureau permanent

Cameroon Coalition for Change Canada

CC :

ONU (Nations Unies)

EU (Union Européenne)

USA (Chambre des représentants & Sénat)

Canada (Parlement & Sénat du Canada)

ONG Internationales