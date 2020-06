CAMEROUN :: Deux enfants sauvent leur ami du puits à Bertoua. :: CAMEROON

Paulin Elie Ndinga est un miraculé. Le garçon de cinq ans a été sorti d’un puits de 15 mètres de profondeur le mardi 9 juin 2020 au quartier Tioro à Bertoua, par deux de ses deux frères à savoir Bowen âgé de 7 et Ulrich âgé de 9 ans. En effet quand Thérèse Kabéyéné quitte le domicile pour se rendre au marché de Nkolbikon, elle ne s’imagine pas que ses enfants courent un quelconque risque.

Pourtant le fils du voisin Paulin Elie Ndinga, tout juste cinq ans, était assis sur la tôle qui couvre le puits. Celle-ci ne tardera pas à céder, renvoyant le petit garçon à l’intérieur. C’est Ulrich qui réalise entre deux jeux que l’enfant n’est plus là, mais voit ses babouches par terre. Quand il l’appelle, c’est un écho qui résonne : « Je suis dans le puits ».

Sans paniquer , les deux enfants vont trouver un seau et y attacher une corde puis lancer au petit , en lui demandant d’y entrer. Mais leur force est insuffisante pour tirer. Par chance Alino une jeune du quartier est de passage. A trois ils réussissent à le sortir du profond du trou. Il n’est pas blessé. Juste couvert de boue et paniqué. A l’hôpital, on assure que ses jours ne sont pas menacés.