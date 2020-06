CAMEROUN :: Les journalistes se mobilisent pour leur confrère Wazizi :: CAMEROON

Des hommes de médias ont manifesté dans plusieurs villes du Cameroun pour dénoncer la disparition de leur confrère.

Les villes de Douala , Yaoundé et Bamenda ont été le théâtre ce mardi matin de manifestations des hommes et femmes de médias. Selon les messages qu'on pouvait apercevoir sur leurs pancartes, ils réclament que la vérité soit rétablie sur l'affaire du journaliste Samuel Wazizi qui est décédé dans des conditions qui restent troubles.

À Douala, le mouvement était dirigé par Denis Nkwebo le président du syndicat national des journalistes du Cameroun et a réuni une bonne brochette de journaliste de la cité capitale économique. Dès les premières heures de la matinée, ils se sont réunis à la place du gouvernement de Bonanjo d'où ils seront chassés par les forces de maintien de l'ordre. Ils auront quand même le temps d'étendre leurs banderoles sur lesquelles ont pourra lire le message en français et en anglais #justice pour Wazizi, LA VIE D'UN JOURNALISTE COMPTE .

Les mêmes messages ont été aperçu sur les pancartes a Yaoundé et à Bamenda. Ceci démontre a suffisance l'indignation de ce corps de métier après le décès de leur confère dans des conditions troubles. Il est annoncé d'autres manifestations de plus grandes envergures dans les prochains jours.

Il faudra souligner que Wazizi Emmanuel était présentateur d'une télévision locale à Buea, dans la région anglophone du sud-ouest, il avait été arrêté par la police le 2 août 2019. Il était accusé d’intelligence avec les terroristes et avait été emmené par des militaires cinq jours plus tard. Malgré le travail des avocats, des ONG, de la société civile, plus personne n’a eu de ses nouvelles jusqu’à ce que le ministère de la Défense confirme son décès vendredi dernier. Décès qui serait intervenu dès le 17 août 2019.