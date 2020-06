Coronavirus: 1917 cas confirmés en une semaine au Cameroun :: CAMEROON

Selon le ministre de la Santé, l’assouplissement des mesures de riposte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun, a contribué à décaler le pic.

Avec la levée de certaines restrictions comme la fermeture des 18 heures des débits de boisson, la réduction à 3 passagers par taxi, la date d’atteinte du pic tant attendu, a été décalé. C’est en substance, l’explication que le Dr Malachie Manaouda a donné lors de son passage le 7 juin 2020, au programme « Dimanche Midi » diffusé au Poste national.

Du 1er au 7 juin 2020, selon les chiffres rendus officiels dimanche soir par le ministère camerounais de la Santé publique, le Cameroun est passé de 6143 à 8060 cas confirmés. Soit une hausse de 1917 cas à raison de 273 contaminations par jour.

Dans le même temps, le ministre de la santé publique a annoncé 4748 guéris et 206 décès.

Yaoundé prévoit le pic de la pandémie de covid-19 entre le 10 et le 15 juin.

« Il est important de noter que nous entrons dans une phase compliquée de la pandémie. Nous devons donc, plus que jamais, nous protéger, protéger nos familles et protéger les autres en observant les gestes-barrières. Portez un masque en sortant et lavez-vous régulièrement les mains », a déclaré le ministre de la santé publique Manaouda Malachie.