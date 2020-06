Déclaration du Front des démocrates camerounais(FDC) sur la disparition du journaliste Samuel Wazizi :: CAMEROON

Le Front des démocrates camerounais(FDC) appris avec désolation la disparition du journaliste Samuel Wazizi incarcéré depuis 8 mois et décédé dans les conditions non encore élucidées .

Le FDC profondément choqué ,indigné et dévasté par les crimes à répétition dont sont victimes les hommes et femmes de média dans notre pays condamne avec la dernière énergie ce barbarisme d'une autre époque.

Le FDC s'inquiète de la violation perpétuelle des traités et conventions internationales relatives à la protection des hommes de média d'une part, et d'autre part du traitement des détenus et prisonniers de tout genre, curieusement ratifiés par le Cameroun.

Le FDC tout en exprimant par ma voix ses sincères condoléances à sa famille biologique et à ses confrères des médias, exige qu'une commission d'enquête indépendante soit instituée pour clarifier les circonstances de ce crime ignoble et que les responsables soient sévèrement punis conformément à la loi .

Le FDC réitére son attachement aux principes de la démocratie dont la liberté d'expression reste cardinale

Denis Emilien Atangana

Président du FDC

Conseiller municipal