CAMEROUN :: Un vigile vole six millions à Kyé-Ossi :: CAMEROON

Le mis en cause est actuellement en cavale.

Le coup de vol aurait eu lieu le 24 mai 2020, jour de la fête du ramadan. Un jeune homme de 23 ans du sobriquet d’Alpha travaillant comme vigile dans un magasin commercial dans la ville de Kyé-Ossi aurait dérobé une somme de six millions de FCFA appartenant à son employeur. D’après les déclarations du plaignant, hier, mardi, 26 mai 2020 à la division régionale de la police judiciaire du Sud à Ebolowa, « j’ai reçu une somme de quatre millions d’un client qui avait passé la commande de la marchandise. C’était dimanche dernier, jour de la fête du ramadan ».

Le plaignant, un jeune commerçant de 26 ans originaire du département du Noun poursuit, « nous étions en pleines festivités de la fête du ramadan, le vigile et les autres employés du magasin, tous croyant musulmans que nous sommes.

A un moment donné vers 17h00, le vigile s’est éclipsé, on croyait alors qu’il était rentré à son poste. Quatre heures plus tard lorsque nous nous sommes rendus au magasin, nous avons constaté que le vigile n’y était plus et les quatre millions qui était attachés dans un plastique ainsi que les deux millions qui étaient dans la caisse avaient disparu ».

Le plaignant termine en ajoutant que, « le vigile ne leur avait jamais dit son vrai nom et tous se contentait de son sobriquet d’Alpha. Pire, il ne posséderait pas de carte d’identité. Tout ce que l’on sait de lui, c’est qu’il n’avait ni femme ni enfant et qu’il disait être originaire de Guider dans la région du Nord». Hier mardi, 26 mai 2020, le plaignant qui a requis l’anonymat a porté plainte contre le suspect.

C’était à la division régionale de la police judiciaire du Sud à Ebolowa. Pour l’heure, le mis en cause est toujours en cavale tandis que les recherches pour mettre la main sur lui se poursuivent.