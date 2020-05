Centrafrique de Négoce et Commerce ou la garantie en fourniture de biens et services :: CENTRAL AFRICAN

Basée à Bangui en République Centrafricaine, la société La Centrafrique de Négoce et Commerce ( Cenecom ), est une oeuvre de la Camerounaise Françoise Etoa. La Cenecom est une SARL spécialisée dans la fourniture des biens et services, conformément aux documents d'appel à la concurrence, y compris la condition générale des contrats des organisations internationales, non gouvernementales et les institutions étatiques et privées.

La Cenecom adhère aux principes du code de conduite des fournisseurs des Nations Unies, ainsi qu'aux principes du Pacte mondial des Nations Unies.

La société la Centrafrique de Négoce et de Commerce est enregistrée sur la plateforme du système des fournisseurs des Nations Unies ( UNGM). L'entreprise est accréditée d'une bonne expérience et expertise dans le domaine des produits alimentaires, quincaillerie, kits, NIF, BTP et autres, aux organisations internationales telles que la Minusca,UNOPS. La Cenecom accompagne la Minusca dans son projet DDR, CVR, JPN et autres projets à Bangui en République Centrafricaine, et à l'intérieur du pays.

Secteur d'activités

La société la Centrafrique de Négoce et Commerce opère dans : la quincaillerie de toutes sortes; les produits alimentaires et divers; NFI et divers; le BTP ; le forage ( adductions d'eau) ; prestation des services et transport ; import et export.

Une noble vision

Pour la société la Centrafrique de Négoce et de Commerce, il est question de toujours être à la hauteur des sollicitations, et de satisfaire la demande des clients. La Cenecom a le souci de faire participer les femmes à la gestion de la société, faire travailler les jeunes, réduire la pauvreté et le chômage.

Organigramme

Une direction générale ; une direction administrative et financière, une direction des Comptabilités, une direction commerciale et marketing.

Françoise Etoa, la fondatrice et directrice générale : une lobbyiste mondiale de gros calibre.

Une chevalière de l'humanitaire. Présidente fondatrice de la Maison de la Francophonie Léopold Sedar Senghor de Bata ( Guinée - Équatoriale) Françoise Etoa la promotrice de la Cenecom, est aussi, directrice générale de International BT Consulting de Paris en France. Au carnet d'adresses riche plusieurs chefs d'État et de gouvernement d'Afrique centrale et d'Europe, elle est la présidente fondatrice de l'ONG Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue française.

Bangui la belle est fière de la société la Centrafrique de Négoce et de Commerce.