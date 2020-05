CAMEROUN :: Lutte contre la covid19 : Paul Biya distributeur automatique des dons. :: CAMEROON

Dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus, le président Paul Biya vient d’offrir 2 millions de masques aux 10 régions du Cameroun. Le mettant ainsi à la position de championnes toutes catégories dans la lutte contre covid19.

La pandémie du corona virus prend de l’ampleur au Cameroun. Et l’implication personnelle du président de la République Paul Biya est perceptible à travers les dons de matériels et de l’argent liquide. Le dernier en date est un don de é millions de masques destinés aux populations des 10 régions du Cameroun. Du coup, la polémique enfle « Le président ne fait pas des dons, il est dans son rôle de venir vers les populations confrontées au corona virus »

Il y a d’abord eu la création d’un fond spécial de solidarité nationale contre la pandémie du corona virus. Doté d’u ne enveloppe de 1 milliard de Franc décidé par le président Paul Biya, elle a pour but de servir de financement des opérations du lutte contre la pandémie. Même si par ailleurs, des missions précises n’étaient pas affectées à ce fond de solidarité.

Ensuite, Le Chef de l'Etat a offert un don de matériel d'une valeur de 2 milliards pour équiper les 360 arrondissements que compte le pays. Il s’agit plus précisément de 50 000 cartons de savon de lessive, 1 500 000(un million cinq cent mille) masques de protections, 75 000(soixante-quinze mille) seaux de ménage, 40 000(quarante mille) bidons lave-main, d’une capacité de 30 litres chacun, des kits de test de dépistage rapide et des appareils d’assistance respiratoire pour les hôpitaux. Dans une dizaine de jours, ces matériaux devront être mis à la disposition des populations sur l’ensemble du triangle national.

Bien plus, C'est désormais possible au Cameroun de se faire tester en 15 minutes pour avoir son résultat lié à la pandémie Coronavirus (Covid-19). En effet, jeudi 7 mai 2020, le Ministre de la Santé Publique Manaouda Malachie, a reçu du Ministre de l'Administration Territoriale Paul Atanga Nji, des kits performants de dépistage du Covid-19. Cette donation s'est déroulée au Ministère de l'Administration Territoriale (Minat) en présence des médias nationaux et internationaux. Cette dotation de Paul Biya, constituée de 5000 tests de dépistage rapides, permettra au personnel médical de recevoir les résultats en 15 minutes.

Et ça continue. Le journal Le soir, paraissant à Yaoundé le confesse d’ailleurs : Le président de la République n’arrête plus de faire les dons. Dans cet élan de cœur, il vient de faire un don de 2 millions de masques aux 10 régions. Pour le journal République presse « Le président Paul Biya a décidé de monter d’un cran dans la sensibilisation des populations contre les dangers du Covid-19.

C’est pourquoi il a instruit le ministre de l’Administration territoriale, qui est chargé de la Protection civile, de procéder le 15 mai 2020, à la distribution de 2 millions de masques dans les 10 régions. Le premier stock de 500 000 masques quitte Yaoundé ce jour à des dix régions... »