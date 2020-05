CAMEROUN :: Mairie de Bandjoun: Quelles sont les chances de Nicky Love Maptue Fotso? :: CAMEROON

Plus que 24 heures et Bandjoun aura un nouveau maire. Le fauteuil mayoral est mis en jeu à la commune de Pête Bandjoun depuis le décès de Victor Fotso, 94 ans, survenu à Paris (France) le 20 mars dernier.

Maptué Fotso selon toute vraissemblance

Depuis 2013, Victor Fotso préparait sa fille Nicky Love Maptuè Fotso à sa succession à la tête de la commune. La fille du patriarche avait fait son entrée dans l'exécutif communale de Pête Bandjoun le 16 octobre 2013.

Nicky Love Maptuè Fotso est le 1er adjoint au maire de Bandjoun depuis quelques années. Reélue le 9 février dernier, la fille de Victor Fotso est considérée comme le vrai décideur, celle-là même qui s'occupe de tout la gestion administrative de la mairie. Seule lui manquait, du vivant de son père, la délégation généralisée de signature sur les actes officiels engageant la commune. Le père éponyme signait donc les documents administratifs pour accomplir les formalités légales. Il est décédé, laissant un vide derrière lui.

Nicky Love Maptuè Fotso a assumé l'intérim depuis le décès de Victor Fotso. Elle est donc désormais annoncée pour prendre la place de son défunt père au mayorat.

Avec l'appui des proches de Victor Fotso, Nicky Love a récemment offert une aide matérielle aux institutions hospitalières de Bandjoun.

Les principaux dirigeants des hôpitaux Ad Lucem de Pête, départemental de Dja et Cebec de Mbouo ont reçus chacun une enveloppe d'une valeur de un million de FCFA et du matériel médical: lits médicalisés etc.

Nicky Love a également sorti le portefeuille familial puisqu’elle a offert la somme de 50 millions de FCFA au titre de soutien aux personnels de santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 à Bandjoun.

Cette sortie hypermédiatisée du clan Fotso vient rappeler l'ambition qu'il espère garder la main pour poursuivre l'œuvre de développement du patriarche aujourd'hui décédé.

L'interprétation de la loi règlementant la vacance au pouvoir mayoral plaide en sa faveur. Ce serait une grande première à Bandjoun où aucune femme n'a jamais occupé le poste de maire.

Le reproche qui est fait à Mademoiselle Maptuè Fotso par ses détracteurs est son état civil de célibataire.

Maptué dégage 50 millions de FCFA au titre de soutien

En face, le patron de la chaine de télévision Canal 2 International fourbit ses armes.

Emmanuel Chatue contre toute attente

Emmanuel Chatue a déclaré sa candidature au poste de Maire de la commune de Pête-Bandjoun. A la population, aux élites et forces vives, à ses paires conseillers, le natif de Hiala explique sa démarche : "Le défi à relever est à la fois grand et exaltant. Seul, je ne pourrai rien. C'est pourquoi, je fais appel à vous tous afin que nous unissions nos efforts pour atteindre ce noble objectif".

Emmanuel Chatue promet par ailleurs de poursuivre l'œuvre de Victor Fotso. " Monsieur Fotso Victor, notre maire, a été un grand homme qui ne quittera jamais nos esprits et nos mémoires." déclare-t-il avant d'ajouter qu'il s'engage à ériger très vite, à Bandjoun, un monument à la gloire du capitaine d'industrie qui a disparu le 20 mars dernier à l'âge de 94 ans.

L'exécutif communal devrait changer

Les 4 adjoints actuels sont dans l'ordre: Nicky Love Maptuè Fotso, Hélène Kapche Epouse Fokoua (avocate), Abraham Sassum (ingénieur de génie civil) et Jacques Polla (PDG de l'hôtel la vallée des Princes à Douala) . Cette configuration de l'exécutif communal devrait prendre une autre forme lundi avec de nouveaux promus.

Vacances de pouvoir à la tête de la mairie: ce que dit la loi

Conformément à la loi électorale, le maire sera élu par les conseillers municipaux.

Extrait de la Loi 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées

ARTICLE 205: (1) En cas décès, de démission ou de revocation du Maire ou d'un Adjoint au Maire, le Conseil Municipal est convoqué pour élire un nouveau Maire ou un Adjoint au Maire, dans les soixante (60) jours qui suivent le décès, la démission ou la révocation.

(2) L'intérim est assuré pendant le délai prévu à l'alinéa 1 ci-dessus par un Adjoint au Maire, suivant l'ordre de préséance ou à défaut, par l'un des cinq (05) Conseillers les plus âgés, désigné par le Conseil Municipal.

(3) En cas de vacance d'un poste d'Adjoint au Maire, les Adjoints en poste disposent sur les candidats au remplacement d'un droit de préemption, suivant l'ordre de préséance acquis à l'élection précédente.

Lire sur le même sujet:

Mairie de Bandjoun : Emmanuel Chatué pour succeder à Fotso Victor?