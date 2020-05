BRAND SPARK la nouvelle plateforme du e-commerce au Cameroun :: CAMEROON

Quelques mois après la fermeture de son bureau au Cameroun, des anciens employés de JUMIA ont décidé de créer une agence qui accompagneles entrepreneurs qui veulent investir dans le commerce électronique !

Trois anciens employés de Jumia annoncent le lancement de leur Start-up dans la ville de Douala au Cameroun. Cette structure opérationnelle depuis le début d’année, propose d’accompagner les entrepreneurs et les entreprises qui ont choisi de se lancer dans le commerce électronique au Cameroun et même dans la sous-région.

BRAND SPARK, c’est le nom que porte cette jeune entreprise lancée il y a quelques mois par ces jeunes qui ont décidéde poursuivre les actions du e-commerce au pays des Lions Indomptables. Elle est le fruit d’une conjugaison d’efforts d’anciens employés du leader panafricain du e-commerce. A travers cette initiative, Simon Mbelek et ses amis veulent passer un message fort au monde de la Tech africaine et même mondiale. Expliquant les raisons qui ont motivés ce projet, son CEO s’exprime en ces termes : « La mise en veille des activités de Jumia au Cameroun n’était pas la conséquence d’un marché immature comme le pensent beaucoup de personnes. Nous sommes convaincus et notre passage dans cette entreprise nous permet de dire avec conviction que le e-commerce est un secteur d’avenir avec plein d’opportunités pour les jeunes camerounais et même africains ». A travers ce projet qui a déjà reçu le soutien de nombreuses structures, les fondateurs espèrent ainsi créer de l’engouement pour ce secteur et participer à la création de nombreux emplois dans le pays.

A la question de savoir ce que cette structure apporte réellement à ce domaine d’activité, Donatien FORBIN, cofondateur et responsable du développement commercial indique que : « Nous sensibilisons l’opinion à travers des chiffres et données disponibles, nous formons nos partenaires à l’usage des plateformes et aux techniques de management, nous les accompagnons et nous leur offrons surtout des outils à la pointe de la technologie ».Corroborant cette assertion, Simon Mbelek précise que : « Le commerce électronique est un secteur d’initiés. Pour s’y lancer, on a besoin de comprendre tous les maillons de la chaîne. Notre passage chez Jumia et les différents postes que nous avons occupés, nous donnent l’avantage et c’est ce que nous voulons transmettre aux africains ».

En plus du commerce électronique, BRAND SPARK accompagne les entreprises et les jeunes entrepreneurs dans la construction de leurs projets, la planification et la promotion de leurs marques au Cameroun et en dehors. A travers des services variés en Communication, Marketing et Relations Publiques qu’elle offre, l’entreprise souhaite transformer et améliorer l’image des entreprises et des personnes grâce à la technologie en fournissant des services innovants, pratiques et abordables. Elle ambitionne de participer à la transformation numérique de nombreux projets et à leur croissance, en élargissant les horizons des entreprises locales pour atteindre et servir les consommateurs partout où ils se trouveront.

SIMON MBELEK, le CEO

C’est dans les Relations Publics qu’il a bâti sa réputation. Après une formation universitaire dans les métiers de la communication, il va se lancer à l’assaut de challenges en intégrant plusieurs multinationales et en participant à plusieurs projets d’envergure. En 2015, il décide de donner un autre sens à sa carrière lorsqu’il rejoint la filiale de Jumia au Cameroun (autrefois appelé Africa Internet Group). Il occupe alors le poste de responsable des Relations Publics chez Jovago devenu Jumia Travel plus tard. Les dirigeants de l’époque lui assignent la mission de faire connaître cette plateforme de réservation d’hôtels et de billets d’avion auprès de toutes ses parties prenantes. Trois ans plus tard, après de brillantes actions notamment le rebranding de l’entreprise au pays, le top management lui proposent d’occuper la même fonction mais pour l’ensemble de ses filiales dans le pays. Avant la fermeture de ses bureaux, il avait réussi à créer un lien fort entre les médias et la marque. Il est également l’auteur et le chef du projet JUMIA WALK FOR HOPE, une initiative sociale qui avait réussi à mobiliser plus de 1000 personnes lors de l’édition 2020.

Donatien FORBIN, le chief commercial Officer

Tout comme ses associés, Donatien est unvrai passionné du commerce électronique et des nouvelles technologies. Il a fait partie de la première cuvée de Jumia où il a occupé les postes à responsabilité. Ses anciens collègues disent qu’il est l’homme pour qui le service client n’a plus de secretpuisqu’il a été tour à tour, manager de ce service chez Kaymu (ancienne appellation de Jumia Market) et pourle groupe Jumia Dans le pays.Son séjour dans cette entreprise lui a permis, selon lui, de rencontrer des personnes très réalistes et motivantes; mais également de découvrir qu’il avait un amour pour le digital et pour l'entrepreneuriat. L’arrêt des activités de JUMIA a été une alerte qu’il n’a pas voulu ignorer.

CONTACTS PRESSE Contacts: 650 814 215 ou 690 911 811. brandspark.sarl@gmail.com Suivez-nous sur Facebook, Brand Spark, twitter @BrandSpark3&Instagram: Brand Spark