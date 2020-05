CAMEROUN :: Enregistrement de conversation téléphonique : La mise au point de Jean de Dieu MOMO :: CAMEROON

« Deux enregistrements d’une conversation téléphonique circulent en ce moment sur la toile avec une voix qui s’apparente à la mienne. Il s’agit de toute évidence d’un montage utilisant les nouvelles technologies dans l’objectif d’entraver mon soutien indéfectible à la politique de son Excellence Monsieur Paul Biya telle que mise en œuvre par Monsieur le Premier ministre chief Doctor Dion Ngute Joseph, chef du gouvernement.

Ces enregistrements montés constituent assurément une diversion pour parasiter le message fort que j’ai publié dimanche 26 avril 2020 sous le titre « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? ». Cet important message a connu une grande audience dans les réseaux sociaux, et le montage auquel nous assistons aujourd’hui vise à en atténuer les effets galvanisateurs auprès de la population qui soutient la politique du chef de l’Etat.

Il est clair que l’objectif malveillant visé est de faire douter de ma fidélité au chef de l’Etat et à la politique heureuse qu’il met patiemment en place pour l’émergence du Cameroun.

Le rêve secret des faussaires est de jeter le trouble entre ma modeste personne et les militants qui soutiennent la République, contre ceux qui espèrent arriver au pouvoir central par la violence, la haine et le tribalisme. Je me réserve le droit de poursuivre en justice les auteurs de ce faux flagrant ».