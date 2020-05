CAMEROUN :: Débits de boisson : Retour à Yaoundé by night :: CAMEROON

Depuis jeudi dernier, les noceurs de la capitale sont de nouveau servis, mais avec de nouvelles exigences en matière d’hygiène.

Dès jeudi dernier, sur les réseaux sociaux, la décision de la reouverture des débits de boisson, restaurants et lieux de divertissement au-delà de 18h, a fait des heureux. Une mesure pleinement appliquée presqu’immédiatement au quartier Mvog-Ada, en plein cœur de la capitale camerounaise.

A la nuit tombée, les espaces de convivialité fortement arrosés sont sortis d’un mois et demi de leur coma nocturne. Malgré l’absence d’énergie électrique par endroits, les habitués des discussions autour de bouteilles de bière ou de liqueur ont pris d’assaut les carrefours festifs du coin.

Restaurants, bars, snack-bars, caves à vin qui n’ont pas connu de grande affluence, à l’intérieur desquels le service était subordonné au lavage des mains. D’où la présence des points d’eau et du savon en ces lieux. En effet, la mesure d’assouplissement telle qu’annoncée jeudi dernier par le Premier ministre, chef du gouvernement, était assortie de l’obligation de respect des mesures barrières. Le port du masque de protection et la distanciation sociale en l’occurrence.

Des prescriptions diversement appliquées dans les temples nocturnes du divertissement. Au cabaret sis au lieudit Mobil Kondengui, se déroulait la soirée des anciens confinés. Ici, de l’eau et du savon sont disponibles à toutes les entrées de l’établissement culturel. Le lavage des mains est obligatoire sous le regard des « gros bras ».

La rigueur du port du masque de protection a été observée par le personnel assurant la sécurité et celui en charge du service. Ce qui n’était pas systématique avec les clients sevrés de soirées endiablées et avides des sonorités d’hier et d’aujourd’hui. Idem en matière de distanciation sociale. Des clients en situation de promiscuité autour des tables dans la majorité des cas, ainsi que lors des séquences de trémoussement à volonté, entretenues par Tonton Ebogo et Atebass.