CAMEROUN :: Le corps d’un homme de 67 ans mort des suites du covid-19, abandonné à son domicile :: CAMEROON

Le corps d’un homme de 67 ans, mort des suites du covid-19, est abandonné à son domicile au quartier Bepanda, non loin du lieudit « Carrefour tendon ». « Il s’est rendu à l’hôpital Laquintinie jeudi dernier quand il ne se sentait pas bien. Après les tests, le médecin lui a demandé d’aller attendre à la maison.

Il a rendu l’âme ce lundi à 5h. Je suis allé à l’hôpital pour le retrait des résultats. Il a été testé positif. Depuis ce matin qu’on appelle la Mairie de Douala 5eme et le 1510 du ministère de la santé, on nous demande toujours d’attendre. Personne n’est passée et on a peur pour toute la famille » a relaté à Gazeti237, l’un des fils du défunt.

« Ils nous ont demandé d’aller acheter un cercueil, ce qu’on a fait. Mais certains nous exigent plus de 200 mille FCFA pour venir récupérer le corps alors que le gouvernement nous dit que c’est gratuit » a affirmé un voisin du défunt.